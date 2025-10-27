Exposition | Festival Les Photaumnales _ Retratistas do Morro Creil

Exposition | Festival Les Photaumnales _ Retratistas do Morro Creil lundi 27 octobre 2025.

Exposition | Festival Les Photaumnales _ Retratistas do Morro

101 Rue Jean-Baptiste Carpeaux Creil Oise

Gratuit

Gratuit

Date : 
Début : 2025-10-27 14:00:00
fin : 2025-12-31 17:00:00

Début : 2025-10-27 14:00:00

fin : 2025-12-31 17:00:00

Date(s) :

2025-10-27

Depuis 2015, le projet Retratistas do Morro met en lumière l’héritage visuel brésilien en valorisant des archives photographiques issues de communautés marginalisées.

Il repose sur un travail d’identification, de préservation et de diffusion d’images peu représentées dans la mémoire collective.

Deux figures majeures sont au centre João Mendes et Afonso Pimenta, photographes de l’Aglomerado da Serra, la deuxième plus grande favela du Brésil.

Le projet accorde une importance particulière à la représentation individuelle, enrichie par des témoignages oraux des photographes.

Gratuit, entrée libre aux horaires d’ouverture de la galerie de l’Espace Matisse (du mardi au samedi de 14h à 17h)

101 rue Jean-Baptiste Carpeaux 60100 Creil

Programme du Festival Les Photaumnales du 20 septembre au 31 décembre sur le site dédié: www.photaumnales.fr

101 Rue Jean-Baptiste Carpeaux Creil 60100 Oise Hauts-de-France +33 3 44 24 09 19 espace.matisse@mairie-creil.fr

English :

Since 2015, the Retratistas do Morro project has been shedding light on Brazil?s visual heritage by enhancing photographic archives from marginalized communities.

It is based on the identification, preservation and dissemination of images little represented in the collective memory.

The project focuses on two major figures: João Mendes and Afonso Pimenta, photographers from Aglomerado da Serra, Brazil?s second largest favela.

The project places particular emphasis on individual representation, enriched by oral testimonies from the photographers.

Free admission during Espace Matisse gallery opening hours (Tuesday to Saturday, 2pm to 5pm)

101 rue Jean-Baptiste Carpeaux 60100 Creil

Program for the Les Photaumnales Festival from September 20 to December 31 on the dedicated website: www.photaumnales.fr

German :

Seit 2015 beleuchtet das Projekt Retratistas do Morro das visuelle Erbe Brasiliens, indem es Fotoarchive aus marginalisierten Gemeinschaften aufwertet.

Es basiert auf der Identifizierung, Bewahrung und Verbreitung von Bildern, die im kollektiven Gedächtnis kaum vertreten sind.

Zwei wichtige Figuren stehen im Mittelpunkt: João Mendes und Afonso Pimenta, Fotografen aus Aglomerado da Serra, der zweitgrößten Favela Brasiliens.

Das Projekt legt besonderen Wert auf die individuelle Darstellung, die durch mündliche Zeugnisse der Fotografen bereichert wird.

Kostenlos, freier Eintritt während der Öffnungszeiten der Galerie des Espace Matisse (dienstags bis samstags von 14.00 bis 17.00 Uhr)

101 rue Jean-Baptiste Carpeaux 60100 Creil

Programm des Festivals Les Photaumnales vom 20. September bis 31. Dezember auf der entsprechenden Website: www.photaumnales.fr

Italiano :

Dal 2015, il progetto Retratistas do Morro valorizza il patrimonio visivo brasiliano sviluppando archivi fotografici di comunità emarginate.

Si basa sull’identificazione, la conservazione e la diffusione di immagini scarsamente rappresentate nella memoria collettiva.

Il progetto si concentra su due figure importanti: João Mendes e Afonso Pimenta, fotografi di Aglomerado da Serra, la seconda favela più grande del Brasile.

Il progetto pone particolare enfasi sulla rappresentazione individuale, arricchita dalle testimonianze orali dei fotografi.

Ingresso libero durante gli orari di apertura della galleria Espace Matisse (da martedì a sabato, dalle 14.00 alle 17.00)

101 rue Jean-Baptiste Carpeaux 60100 Creil

Programma del Festival Les Photaumnales dal 20 settembre al 31 dicembre sul sito web dedicato: www.photaumnales.fr

Espanol :

Desde 2015, el proyecto Retratistas do Morro pone en valor el patrimonio visual de Brasil mediante el desarrollo de archivos fotográficos de comunidades marginadas.

Se basa en la identificación, preservación y difusión de imágenes poco representadas en la memoria colectiva.

El proyecto se centra en dos figuras principales: João Mendes y Afonso Pimenta, fotógrafos de Aglomerado da Serra, la segunda favela más grande de Brasil.

El proyecto hace especial hincapié en la representación individual, enriquecida con testimonios orales de los fotógrafos.

Entrada gratuita durante el horario de apertura de la galería Espace Matisse (de martes a sábado, de 14:00 a 17:00)

101 rue Jean-Baptiste Carpeaux 60100 Creil

Programa del Festival Les Photaumnales del 20 de septiembre al 31 de diciembre en la página web dedicada: www.photaumnales.fr

