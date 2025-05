Exposition festival présence(s) photographie – Médiathèque Intercommunale Montélimar, 24 mai 2025 10:00, Montélimar.

Drôme

Exposition festival présence(s) photographie Médiathèque Intercommunale 16 Av. du Général de Gaulle, 26200 Montélimar

Pendant le festival, Présence(s) Photographie présentera les 15 photographes sélectionnés parmi plus de 180 candidatures, vous pourrez découvrir leurs travaux dans le hall de la médiathèque.

English :

During the festival, Présence(s) Photographie will present the 15 photographers selected from over 180 applications, and you can discover their work in the hall of the media library.

German :

Während des Festivals wird Présence(s) Photographie die 15 Fotografen vorstellen, die aus über 180 Bewerbungen ausgewählt wurden. Sie können ihre Arbeiten in der Eingangshalle der Mediathek besichtigen.

Italiano :

Durante il festival, Présence(s) Photographie presenterà i 15 fotografi selezionati tra oltre 180 candidature e sarà possibile vedere le loro opere nella sala della mediateca.

Espanol :

Durante el festival, Présence(s) Photographie presentará a los 15 fotógrafos seleccionados entre más de 180 candidaturas, y podrá ver sus obras en el vestíbulo de la mediateca.

