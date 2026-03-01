Exposition Festiv’Halle XSMOZ La Halle Saint-Aubin-sur-Mer

Exposition Festiv’Halle XSMOZ

La Halle 72 bis Rue Pasteur Saint-Aubin-sur-Mer Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-03-14 15:00:00

fin : 2026-04-14 18:00:00

Date(s) :

2026-03-14

Rendez-vous à la Halle pour une exposition du 14 mars au 14 avril, avec le XSMOZ Festival et les deux talentueux photographes Julien Picq et Piexel Jérémy.

Ces derniers proposent un regard sublimé sur le festival ainsi que les activités nautiques et associatives de XSMOZ sur ces dernières années.

Ouvert de 15h à 18h, du mercredi au dimanche. .

La Halle 72 bis Rue Pasteur Saint-Aubin-sur-Mer 14750 Calvados Normandie communication@saintaubinsurmer.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Exposition Festiv’Halle XSMOZ

L’événement Exposition Festiv’Halle XSMOZ Saint-Aubin-sur-Mer a été mis à jour le 2026-03-03 par Calvados Attractivité