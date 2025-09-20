Exposition Fête à facettes, c’est Jouret qui régale Villeneuve-d’Ascq

268 rue Jules Guesde Villeneuve-d'Ascq Nord

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20 15:00:00

fin : 2025-09-20 19:00:00

Date(s) :

2025-09-20 2025-12-14

Dans le cadre de Fiesta, événement culturel porté par lille3000, les artistes du Collectif des Ateliers Jouret réinventent l’imaginaire de la fête et du banquet. Un festin sculpté, visuel, sonore, vibrant. Le banquet devient un prétexte à une mise en scène du débordement, de l’intensité, des contrastes. La nappe échappe au regard, les fruits s’échappent des corbeilles, les proportions s’inversent, les oiseaux quittent leur nid. L’univers glisse dans une douce extravagance. Loin d’une simple reconstitution, le banquet devient un terrain de jeu, de poésie et de symboles. Tout se transforme l’espace, les matières, les couleurs, les postures. Des temps suspendus croisent des instants d’euphorie. Des détails absurdes ou tendres jalonnent le parcours du visiteur, invité à devenir lui-même convive d’un rêve éveillé.

Les Ateliers Jouret

Les artistes exposants

• Murielle Bonin

• Sandrine Daubrège

• Lore Fasquel

• Marie Gosselin

• Fanny Goube

• Lucie Massart

• Sonia Poli

• Eliane Pouhaer

• Anne Radivoniuk

• Nastassia Szymczak

• Delphine Vanpoperinghe-Logiè

Exposition ouverte le samedi et le dimanche de 15h à 19h, sauf les 25 et 26 octobre de 17h à 21h et sur réservation pour les groupes villeneuvois en semaine au 03 20 61 01 46 ou [[lafermedenhaut@villeneuvedascq.fr](mailto:lafermedenhaut@villeneuvedascq.fr)](mailto:lafermedenhaut@villeneuvedascq.fr)

Entrée libre.

Vernissage le 20 septembre à 18h

English :

As part of Fiesta, a cultural event supported by lille3000, artists from the Collectif des Ateliers Jouret reinvent the imaginary world of feasting and banqueting. A sculpted feast, visual, sonorous and vibrant. The banquet becomes a pretext for a staging of overflow, intensity and contrasts. The tablecloth slips from view, fruit escapes from baskets, proportions are reversed, birds leave their nests. The universe slips into a gentle extravagance. Far from a simple reconstruction, the banquet becomes a playground of poetry and symbols. Everything is transformed: space, materials, colors, postures. Suspended times intersect with moments of euphoria. Absurd or tender details punctuate the visitor?s journey, inviting him or her to become a guest in a waking dream.

Ateliers Jouret

Exhibiting artists

? Murielle Bonin

? Sandrine Daubrège

? Lore Fasquel

? Marie Gosselin

? Fanny Goube

? Lucie Massart

? Sonia Poli

? Eliane Pouhaer

? Anne Radivoniuk

? Nastassia Szymczak

? Delphine Vanpoperinghe-Logiè

Exhibition open Saturday and Sunday from 3pm to 7pm, except on October 25 and 26, from 5pm to 9pm. Reservations required for Villeneuve groups on weekdays: 03 20 61 01 46 or [[lafermedenhaut@villeneuvedascq.fr](mailto:lafermedenhaut@villeneuvedascq.fr)](mailto:lafermedenhaut@villeneuvedascq.fr)

Free admission.

Opening on September 20 at 6pm

German :

Im Rahmen von Fiesta, einem von lille3000 getragenen Kulturereignis, erfinden die Künstler des Collectif des Ateliers Jouret die Vorstellungswelt des Festes und des Banketts neu. Ein skulpturales, visuelles, akustisches und vibrierendes Festmahl. Das Bankett wird zum Vorwand für eine Inszenierung des Überflusses, der Intensität und der Kontraste. Das Tischtuch entzieht sich dem Blick, die Früchte fallen aus den Körben, die Proportionen kehren sich um, die Vögel verlassen ihre Nester. Die Welt gleitet in eine sanfte Extravaganz ab. Weit entfernt von einer einfachen Nachstellung wird das Bankett zu einem Spielplatz der Poesie und der Symbole. Alles verwandelt sich: der Raum, die Materialien, die Farben, die Körperhaltungen. Schwebende Zeiten treffen auf Momente der Euphorie. Absurde oder zärtliche Details säumen den Weg des Besuchers, der eingeladen ist, selbst zum Gast in einem Wachtraum zu werden.

Die Ateliers Jouret

Die ausstellenden Künstler

? Murielle Bonin

? Sandrine Daubrège

? Lore Fasquel

? Marie Gosselin

? Fanny Goube

? Lucie Massart

? Sonia Poli

? Eliane Pouhaer

? Anne Radivoniuk

? Nastassia Szymczak

? Delphine Vanpoperinghe-Logiè

Ausstellung samstags und sonntags von 15 bis 19 Uhr geöffnet, außer am 25. und 26. Oktober von 17 bis 21 Uhr und nach Voranmeldung für Gruppen aus Villeneuve unter der Woche unter 03 20 61 01 46 oder [[lafermedenhaut@villeneuvedascq.fr](mailto:lafermedenhaut@villeneuvedascq.fr)](mailto:lafermedenhaut@villeneuvedascq.fr)

Freier Eintritt.

Vernissage am 20. September um 18 Uhr

Italiano :

Nell’ambito di Fiesta, evento culturale sostenuto da lille3000, gli artisti del Collectif des Ateliers Jouret reinventano il mondo immaginario delle feste e dei banchetti. Un banchetto scolpito, visivo, sonoro e vibrante. Il banchetto diventa un pretesto per una messa in scena di traboccamento, intensità e contrasti. La tovaglia scivola via dalla vista, la frutta sfugge dai cesti, le proporzioni si invertono, gli uccelli lasciano i loro nidi. Il mondo scivola in una dolce stravaganza. Lungi dall’essere una semplice ricostruzione, il banchetto diventa un parco giochi di poesia e simboli. Tutto si trasforma: lo spazio, i materiali, i colori, le posture. Momenti di sospensione si intersecano con momenti di euforia. Dettagli assurdi o teneri scandiscono il percorso del visitatore, invitandolo a diventare ospite di un sogno a occhi aperti.

I laboratori Jouret

Gli artisti in mostra

? Murielle Bonin

? Sandrine Daubrège

? Lore Fasquel

? Marie Gosselin

? Fanny Goube

? Lucie Massart

? Sonia Poli

? Eliane Pouhaer

? Anne Radivoniuk

? Nastassia Szymczak

? Delphine Vanpoperinghe-Logiè

Mostra aperta il sabato e la domenica dalle 15.00 alle 19.00, tranne il 25 e 26 ottobre, dalle 17.00 alle 21.00 e su prenotazione per gruppi da Villeneuve durante la settimana al numero 03 20 61 01 46 o [[lafermedenhaut@villeneuvedascq.fr](mailto:lafermedenhaut@villeneuvedascq.fr)](mailto:lafermedenhaut@villeneuvedascq.fr)

Ingresso libero.

Inaugurazione il 20 settembre alle 18.00

Espanol :

En el marco de Fiesta, manifestación cultural apoyada por lille3000, los artistas del Collectif des Ateliers Jouret reinventan el mundo imaginario de la fiesta y el banquete. Un banquete esculpido, visual, sonoro y vibrante. El banquete se convierte en pretexto para una puesta en escena de desbordamiento, intensidad y contrastes. El mantel se escurre, la fruta se escapa de las cestas, las proporciones se invierten, los pájaros abandonan sus nidos. El mundo se desliza hacia una suave extravagancia. Lejos de ser una simple representación, el banquete se convierte en un campo de juego de poesía y símbolos. Todo se transforma: el espacio, los materiales, los colores, las posturas. Los momentos de suspensión se cruzan con los de euforia. Detalles absurdos o tiernos puntúan el recorrido del visitante, invitándole a convertirse en invitado de una ensoñación.

Los talleres Jouret

Los artistas expositores

? Murielle Bonin

? Sandrine Daubrège

? Lore Fasquel

? Marie Gosselin

? Fanny Goube

? Lucie Massart

? Sonia Poli

? Eliane Pouhaer

? Anne Radivoniuk

? Nastassia Szymczak

? Delphine Vanpoperinghe-Logiè

Exposición abierta los sábados y domingos de 15:00 a 19:00 h, excepto los días 25 y 26 de octubre, de 17:00 a 21:00 h, y previa reserva para grupos desde Villeneuve durante la semana en el 03 20 61 01 46 o [[lafermedenhaut@villeneuvedascq.fr](mailto:lafermedenhaut@villeneuvedascq.fr)](mailto:lafermedenhaut@villeneuvedascq.fr)

Entrada gratuita.

Inauguración el 20 de septiembre a las 18.00 h

