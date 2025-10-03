Exposition Fête de la science « Biomimétisme, quand la nature inspire l’innovation » Médiathèque de Saint-Raphaël Saint-Raphaël

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-03T08:30:00 – 2025-10-03T09:00:00

Fin : 2025-10-05T08:30:00 – 2025-10-05T17:00:00

Biomim’INSIDE est une exposition tout public réalisée par NewCorp Conseil qui met en lumière le biomimétisme, cette démarche innovante qui consiste à s’inspirer du vivant pour imaginer des solutions techniques. À travers des exemples concrets et étonnants issus de la nature — comme le velcro inspiré des bardanes ou l’architecture mimant les termitières — l’exposition invite petits et grands à découvrir comment plantes, animaux et micro-organismes influencent les technologies de demain. [Biomim’Inside | NewCorp Conseil](Biomim’Inside | NewCorp Conseil)

Médiathèque de Saint-Raphaël place gabriel péri 83700 saint-raphael Saint-Raphaël 83700 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur 0498118900 https://bm.esterel-mediatem.fr/ La Médiathèque de Saint-Raphaël fait partie d’un Centre culturel regroupant également un auditorium, un Conservatoire, une salle d’exposition, un Musée MicroFolie, un Créalab… parkings et gare sncf à 5 mn

Biomim expo by NewCorp Conseil