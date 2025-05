Exposition Fête de l’Estampe – La Rochelle, 23 mai 2025 07:00, La Rochelle.

Charente-Maritime

Exposition Fête de l’Estampe Atelier galerie Cordouan 20 20 rue du Cordouan La Rochelle Charente-Maritime

Début : 2025-05-23

fin : 2025-05-26

En cette fin du beau mois de Mai, l’Estampe est à l’honneur à l’Atelier Galerie Cordouan 20.

English : Exhibition Fête de l’Estampe

At the end of the beautiful month of May, printmaking is in the spotlight at Atelier Galerie Cordouan 20.

German : Ausstellung Fête de l’Estampe

Am Ende des schönen Monats Mai steht in der Atelier Galerie Cordouan 20 die Druckgrafik im Mittelpunkt.

Italiano :

Alla fine del bellissimo mese di maggio, la stampa è sotto i riflettori dell’Atelier Galerie Cordouan 20.

Espanol : Exposicion Fête de l’Estampe

A finales de este hermoso mes de mayo, el grabado ocupa un lugar destacado en el Atelier Galerie Cordouan 20.

