Exposition « Fêtes d’antan » 19 et 20 septembre Le Métropolitain Brasserie Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-19T18:30:00 – 2025-09-19T22:00:00

Fin : 2025-09-20T08:30:00 – 2025-09-20T15:00:00

Accrochage d’une sélection d’images photographiques du début XX° sur les diverses fêtes, défilés, carnaval, s’étant produites dans l’espace urbain de la ville de Roubaix.

Vernissage de l’exposition « Fêtes d’antan », vendredi de 18h30 à 22h

Visite libre et visite guidée de l’exposition, samedi de 8h30 à 15h

Le Métropolitain Brasserie 121 avenue Jean Lebas – 59100 Roubaix Roubaix 59100 Nord Hauts-de-France 03 20 70 47 04 https://www.facebook.com/metropolitain.rbx/ Métro ligne 2, arrêt Gare Jean Lebas

© BAR