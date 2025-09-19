Exposition « Fêtes d’antan » Roubaix

Exposition « Fêtes d'antan »

121 avenue Jean Lebas – Roubaix Nord

Début : 2025-09-19 08:30:00

fin : 2025-09-20 15:00:00

2025-09-19 2025-09-20

Accrochage d’une sélection d’images photographiques du début XX° sur les diverses fêtes, défilés, carnaval, s’étant produites dans l’espace urbain de la ville de Roubaix.

Vernissage de l’exposition « Fêtes d’antan », vendredi de 18h30 à 22h

Visite libre et visite guidée de l’exposition, samedi de 8h30 à 15h .

121 avenue Jean Lebas – Roubaix 59100 Nord Hauts-de-France +33 3 20 70 47 04

