Exposition « Fêtes d’antan »
121 avenue Jean Lebas – Roubaix Nord
Début : 2025-09-19 08:30:00
fin : 2025-09-20 15:00:00
Accrochage d’une sélection d’images photographiques du début XX° sur les diverses fêtes, défilés, carnaval, s’étant produites dans l’espace urbain de la ville de Roubaix.
Vernissage de l’exposition « Fêtes d’antan », vendredi de 18h30 à 22h
Visite libre et visite guidée de l’exposition, samedi de 8h30 à 15h .
121 avenue Jean Lebas – Roubaix 59100 Nord Hauts-de-France +33 3 20 70 47 04
