Exposition « Fêtes et foires d’autrefois à Ygos-Saint-Saturnin » Ygos-Saint-Saturnin Ygos-Saint-Saturnin
Exposition « Fêtes et foires d’autrefois à Ygos-Saint-Saturnin » Ygos-Saint-Saturnin Ygos-Saint-Saturnin samedi 20 septembre 2025.
Exposition « Fêtes et foires d’autrefois à Ygos-Saint-Saturnin » 20 et 21 septembre Ygos-Saint-Saturnin Landes
Entrée libre et gratuite.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-09-20T09:00:00 – 2025-09-20T17:00:00
Fin : 2025-09-21T09:00:00 – 2025-09-21T17:00:00
Fêtes et foires d’autrefois à Ygos-Saint-Saturnin
Exposition à la salle des fêtes organisée par l’Amicale des Saint-Saturnin. Une animation pour se souvenir ensemble des belles assemblades de nos villages.
Ygos-Saint-Saturnin 2 place du Marché, 40110 Ygos-Saint-Saturnin Ygos-Saint-Saturnin 40110 Landes Nouvelle-Aquitaine 06 08 03 11 33
Fêtes et foires d’autrefois à Ygos-Saint-Saturnin
© Amicales des Saint-Saturnin