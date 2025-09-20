Exposition « Fêtes et foires d’autrefois à Ygos-Saint-Saturnin » Ygos-Saint-Saturnin Ygos-Saint-Saturnin

Entrée libre et gratuite.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T09:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

Fin : 2025-09-21T09:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

Exposition à la salle des fêtes organisée par l’Amicale des Saint-Saturnin. Une animation pour se souvenir ensemble des belles assemblades de nos villages.

Ygos-Saint-Saturnin 2 place du Marché, 40110 Ygos-Saint-Saturnin Ygos-Saint-Saturnin 40110 Landes Nouvelle-Aquitaine 06 08 03 11 33

© Amicales des Saint-Saturnin