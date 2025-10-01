Exposition Fez, Entre Rêves et Réalité Cloyes-les-Trois-Rivières

Exposition Fez, Entre Rêves et Réalité Cloyes-les-Trois-Rivières mercredi 1 octobre 2025.

Exposition Fez, Entre Rêves et Réalité

Bureau d’Information Touristique Grand Châteaudun Tourisme Cloyes-les-Trois-Rivières Eure-et-Loir

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-01

fin : 2025-10-31

Date(s) :

2025-10-01

Exposition de Fez présentée au Bureau d’Information Touristique de Cloyes-sur-le-Loir.

FEZ, Francesco El Zigoto, exprime sa passion pour la peinture depuis plus de vingt ans. L’exposition présente des travaux personnels réalisés à partir d’acrylique et de collages. Il trouve l’inspiration entre rêves et réalité. Pour voyager au cœur de la nature des fleurs et de l’architecture onirique.

Ouvert aux horaires d’ouverture habituels du Bureau d’Information Touristique. .

Bureau d’Information Touristique Grand Châteaudun Tourisme Cloyes-les-Trois-Rivières 28220 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 45 22 46 contact@grandchateauduntourisme.fr

English :

Fez exhibition presented at the Tourist Information Office in Cloyes-sur-le-Loir.

German :

Fez-Ausstellung, die im Touristeninformationsbüro von Cloyes-sur-le-Loir gezeigt wurde.

Italiano :

Mostra di Fez presentata all’Ufficio del Turismo di Cloyes-sur-le-Loir.

Espanol :

Exposición sobre Fez presentada en la Oficina de Turismo de Cloyes-sur-le-Loir.

L’événement Exposition Fez, Entre Rêves et Réalité Cloyes-les-Trois-Rivières a été mis à jour le 2025-09-23 par OT GRAND CHATEAUDUN