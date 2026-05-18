Exposition Fiat lux ! Une quête effrénée de la lumière au XIXᵉ siècle Lille

Lille

Exposition Fiat lux ! Une quête effrénée de la lumière au XIXᵉ siècle

9 rue Princesse Lille Nord

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-15 10:00:00

fin : 2027-08-28 18:00:00

Date(s) :

2026-06-15 2026-06-17 2026-06-18 2026-06-19 2026-06-20 2026-06-21 2026-06-22 2026-06-24 2026-06-25 2026-06-26 2026-06-27 2026-06-28 2026-06-29 2026-07-01 2026-07-02 2026-07-03 2026-07-04 2026-07-05 2026-07-06 2026-07-08

Au 19ᵉ siècle, une rupture historique se produit. L’Homme se lance dans cette entreprise alors considérée comme insensée abolir la nuit !

Fiat lux ! vous invite à revivre cette épopée fascinante, de la lueur vacillante des bougies et des lampes à huile à l’éclat révolutionnaire du gaz puis de l’électricité.

Des premiers becs de gaz parisiens aux défis de l’électrification lilloise, plongez dans l’effervescence d’un siècle en quête de confort et de progrès. Découvrez comment ces énergies nouvelles ont transformé nos villes et nos foyers, sécurisé les rues et redessiné nos manières de vivre, de travailler et de nous divertir.

Grâce à une multitude d’objets historiques prêtés entre autres par le musée Carnavalet, explorez l’une des aventures humaines qui a fait basculer notre société dans la modernité.

**Commissariat d’exposition ** Thomas DESCHAMPS, Marie LEFEBVRE, Camille ROUSSEL

_Avec le soutien de Ara KEBAPÇIOǦLU, Lumière de l’œil_

_Cette exposition bénéficie de prêts importants du musée Carnavalet-Histoire de Paris_

Au 19ᵉ siècle, une rupture historique se produit. L’Homme se lance dans cette entreprise alors considérée comme insensée abolir la nuit !

Fiat lux ! vous invite à revivre cette épopée fascinante, de la lueur vacillante des bougies et des lampes à huile à l’éclat révolutionnaire du gaz puis de l’électricité.

Des premiers becs de gaz parisiens aux défis de l’électrification lilloise, plongez dans l’effervescence d’un siècle en quête de confort et de progrès. Découvrez comment ces énergies nouvelles ont transformé nos villes et nos foyers, sécurisé les rues et redessiné nos manières de vivre, de travailler et de nous divertir.

Grâce à une multitude d’objets historiques prêtés entre autres par le musée Carnavalet, explorez l’une des aventures humaines qui a fait basculer notre société dans la modernité.

**Commissariat d’exposition ** Thomas DESCHAMPS, Marie LEFEBVRE, Camille ROUSSEL

_Avec le soutien de Ara KEBAPÇIOǦLU, Lumière de l’œil_

_Cette exposition bénéficie de prêts importants du musée Carnavalet-Histoire de Paris_ .

9 rue Princesse Lille 59043 Nord Hauts-de-France +33 3 59 73 00 30 maisondegaulle@lenord.fr

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English :

In the 19th century, a historic breakthrough occurred. Man embarked on what was then considered an insane enterprise: to abolish night!

Fiat lux! invites you to relive this fascinating epic, from the flickering glow of candles and oil lamps to the revolutionary brilliance of gas and electricity.

From the first gas spouts in Paris to the challenges of electrification in Lille, immerse yourself in the effervescence of a century in search of comfort and progress. Discover how these new energies transformed our towns and homes, made our streets safer and redesigned the way we live, work and play.

Thanks to a host of historical objects on loan from the Carnavalet Museum and others, explore one of the human adventures that brought our society into the modern age.

**Exhibition curators:** Thomas DESCHAMPS, Marie LEFEBVRE, Camille ROUSSEL

with the support of Ara KEBAPÇIO?LU, Lumière de l??il_

_This exhibition benefits from major loans from the Musée Carnavalet-Histoire de Paris_

L’événement Exposition Fiat lux ! Une quête effrénée de la lumière au XIXᵉ siècle Lille a été mis à jour le 2026-05-13 par Hauts-de-France Tourisme