Exposition « Fiat lux ! Une quête effrénée de la lumière au XIXᵉ siècle », Maison natale Charles de Gaulle, Lille

Exposition « Fiat lux ! Une quête effrénée de la lumière au XIXᵉ siècle » 15 juin 2026 – 19 septembre 2027 Maison natale Charles de Gaulle Nord

Tarif 8 € / Réduit 6 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-15T10:00:00+02:00 – 2026-06-15T18:00:00+02:00

Fin : 2027-09-19T10:00:00+02:00 – 2027-09-19T18:00:00+02:00

Au 19ᵉ siècle, une rupture historique se produit. L’Homme se lance dans cette entreprise alors considérée comme insensée : abolir la nuit !

« Fiat lux ! » vous invite à revivre cette épopée fascinante, de la lueur vacillante des bougies et des lampes à huile à l’éclat révolutionnaire du gaz puis de l’électricité.

Des premiers becs de gaz parisiens aux défis de l’électrification lilloise, plongez dans l’effervescence d’un siècle en quête de confort et de progrès. Découvrez comment ces énergies nouvelles ont transformé nos villes et nos foyers, sécurisé les rues et redessiné nos manières de vivre, de travailler et de nous divertir.

Grâce à une multitude d’objets historiques prêtés entre autres par le musée Carnavalet, explorez l’une des aventures humaines qui a fait basculer notre société dans la modernité.

Commissariat d’exposition : Thomas DESCHAMPS, Marie LEFEBVRE, Camille ROUSSEL

Avec le soutien de Ara KEBAPÇIOǦLU, Lumière de l’œil

Cette exposition bénéficie de prêts importants du musée Carnavalet-Histoire de Paris

Maison natale Charles de Gaulle 9 rue Princesse 59000 LILLE Lille 59043 Vieux-Lille Nord Hauts-de-France [{« type »: « email », « value »: « maisondegaulle@lenord.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0359730030 »}]

« Abolir la nuit » : au XIXe siècle, gaz et électricité bouleversent les villes, les intérieurs et les façons de vivre. Maison natale Charles de Gaulle Exposition