Exposition « Figure Libre » Châteauneuf-du-Faou
samedi 17 octobre 2026 · Châteauneuf-du-Faou
Informations pratiques
Châteauneuf-du-Faou
Exposition « Figure Libre »
6 Place André Le Gall Châteauneuf-du-Faou Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-17
fin : 2026-10-31
Date(s) :
2026-10-17
Exposition à La Galerie à Châteauneuf-Du-Faou, en face du Musée Sérusier :
> « Figure libre « , « Figur dieub », de Morgane VERGNE
> Du samedi 17 octobre au samedi 31 octobre 2026
> Entrée libre du mardi au dimanche de 14h à 18h .
6 Place André Le Gall Châteauneuf-du-Faou 29520 Finistère Bretagne +33 6 74 74 17 79
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English :
L’événement Exposition « Figure Libre » Châteauneuf-du-Faou a été mis à jour le 2026-09-09 par Bureau d’information touristique de Châteauneuf-du-Faou
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