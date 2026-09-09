Informations pratiques

Châteauneuf-du-Faou

Exposition « Figure Libre »

6 Place André Le Gall Châteauneuf-du-Faou Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-17

fin : 2026-10-31

Date(s) :

2026-10-17

Exposition à La Galerie à Châteauneuf-Du-Faou, en face du Musée Sérusier :

> « Figure libre « , « Figur dieub », de Morgane VERGNE

> Du samedi 17 octobre au samedi 31 octobre 2026

> Entrée libre du mardi au dimanche de 14h à 18h .

6 Place André Le Gall Châteauneuf-du-Faou 29520 Finistère Bretagne +33 6 74 74 17 79

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English :

L’événement Exposition « Figure Libre » Châteauneuf-du-Faou a été mis à jour le 2026-09-09 par Bureau d’information touristique de Châteauneuf-du-Faou