Exposition « Figures de la laïcité » Médiathèque François Mitterrand Latour-Maubourg Valence
Exposition « Figures de la laïcité » Médiathèque François Mitterrand Latour-Maubourg Valence mercredi 3 décembre 2025.
Exposition « Figures de la laïcité »
Médiathèque François Mitterrand Latour-Maubourg 26 place Latour Maubourg Valence Drôme
Début : Lundi 2025-12-03
fin : 2025-01-11
2025-12-03
A travers vingt siècles et en vingt-cinq portraits, l’exposition Figures de la laïcité illustre le combat pour l’émancipation et la laïcité d’hommes et femmes conquérants de la liberté.
English :
Through twenty centuries and twenty-five portraits, the « Figures of Secularism » exhibition illustrates the fight for emancipation and secularism by men and women who conquered freedom.
German :
Die Ausstellung « Figures de la laïcité » (Figuren des Laizismus) illustriert in 25 Porträts den Kampf für Emanzipation und Laizismus von Männern und Frauen, die die Freiheit eroberten, durch 20 Jahrhunderte hindurch.
Italiano :
Attraverso venti secoli e venticinque ritratti, la mostra « Figure della laicità » illustra la lotta per l’emancipazione e la laicità di uomini e donne che hanno conquistato la libertà.
Espanol :
A través de veinte siglos y veinticinco retratos, la exposición « Figuras del laicismo » ilustra la lucha por la emancipación y el laicismo de hombres y mujeres que conquistaron la libertad.
