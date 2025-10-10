Exposition Figures d’enfance Musée Marzelles Marmande

vendredi 10 octobre 2025

Exposition Figures d’enfance

Musée Marzelles 15 Rue Abel Boyé Marmande Lot-et-Garonne

Début : 2025-10-10 10:00:00

fin : 2026-01-10 12:00:00

2025-10-10

Le Musée Albert Marzelles explore, avec le Frac Nouvelle-Aquitaine MÉCA, la représentation de l’enfance à travers trois siècles d’histoire de l’art. Une quarantaine d’œuvres viennent questionner notre mémoire, nos jeux et nos souvenirs, entre tradition et modernité.

Présentée sur deux niveaux, l’exposition met en lumière quatre grands thèmes conditions sociales, mode et vêtements, jeux et loisirs, poses et instantanés. Les collections du Frac dialoguent avec celles du musée, enrichies pour l’occasion de prêts exceptionnels d’œuvres d’Abel Boyé, peintre marmandais du XIXe siècle. Ce dialogue d’époques et de styles permet de saisir l’évolution du regard porté sur l’enfance, entre souvenir intime, reflet social et liberté de mouvement. .

Musée Marzelles 15 Rue Abel Boyé Marmande 47200 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 64 42 04 musee@mairie-marmande.fr

English : Exposition Figures d’enfance

Throughout his life, Abel Boyé exhibited in the greatest salons of his time, as well as in the most renowned art galleries. His work, now lost to history, remains a living testimony to the taste and official culture of the late 19th and early 20th centuries…

German : Exposition Figures d’enfance

Abel Boyé stellte sein ganzes Leben lang in den größten Salons seiner Zeit und in den bekanntesten Kunstgalerien aus. Sein Werk, das heute kaum noch Beachtung findet, ist ein lebendiges Zeugnis des Geschmacks und der offiziellen Kultur des späten 19. und frühen 20. Jahrhunderts.

Italiano :

Insieme al MÉCA del Frac Nouvelle-Aquitaine, il Musée Albert Marzelles esplora la rappresentazione dell’infanzia in tre secoli di storia dell’arte. Una quarantina di opere interrogano i nostri ricordi, i nostri giochi e le nostre memorie, tra tradizione e modernità.

Espanol : Exposition Figures d’enfance

A lo largo de su vida, Abel Boyé expuso en los grandes salones de su época y en las galerías de arte más renombradas. Aunque su obra se ha perdido para la historia, sigue siendo un testimonio vivo del gusto y la cultura oficial de finales del siglo XIX y principios del XX.

L’événement Exposition Figures d’enfance Marmande a été mis à jour le 2025-10-04 par OT Val de Garonne