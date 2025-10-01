EXPOSITION « Filante » Médiathèque Andrée Chédid Nort-sur-Erdre

Médiathèque Andrée Chédid 35 Rue du Général Leclerc Nort-sur-Erdre Loire-Atlantique

Début : 2025-10-01

fin : 2025-10-31

2025-10-01

Plongez dans les coulisses de création du court métrage d’animation « Filante » (2024). L’exposition vous convie à un voyage au cœur de l’univers du film, où vous pourrez explorer une vingtaine de décors originaux réalisés en papier découpé et découvrir les secrets de sa fabrication à travers un making-of filmé.

L’exposition sera également complétée de quelques décors originaux du film Naissance des oasis réalisé par l’artiste en 2022. .

