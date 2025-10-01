EXPOSITION « Filante » Médiathèque Andrée Chédid Nort-sur-Erdre
EXPOSITION « Filante » Médiathèque Andrée Chédid Nort-sur-Erdre mercredi 1 octobre 2025.
EXPOSITION « Filante »
Médiathèque Andrée Chédid 35 Rue du Général Leclerc Nort-sur-Erdre Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-01
fin : 2025-10-31
Date(s) :
2025-10-01
EXPOSITION « Filante »
Plongez dans les coulisses de création du court métrage d’animation « Filante » (2024). L’exposition vous convie à un voyage au cœur de l’univers du film, où vous pourrez explorer une vingtaine de décors originaux réalisés en papier découpé et découvrir les secrets de sa fabrication à travers un making-of filmé.
L’exposition sera également complétée de quelques décors originaux du film Naissance des oasis réalisé par l’artiste en 2022. .
Médiathèque Andrée Chédid 35 Rue du Général Leclerc Nort-sur-Erdre 44390 Loire-Atlantique Pays de la Loire
English :
EXHIBITION « Filante
German :
AUSSTELLUNG « Filante »
Italiano :
MOSTRA « Filante
Espanol :
EXPOSICIÓN « Filante
L’événement EXPOSITION « Filante » Nort-sur-Erdre a été mis à jour le 2025-08-27 par Point d’accueil Nort sur Erdre