Exposition File-moi ton blaze ! Centre des mémoires Archives départementales de Meurthe-et-Moselle Nancy

Exposition File-moi ton blaze !

Centre des mémoires Archives départementales de Meurthe-et-Moselle 2 rue Jean-Baptiste Thiéry Solet Nancy Meurthe-et-Moselle

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-02-05 09:00:00

fin : 2026-06-12 17:30:00

2026-02-05

Le Centre des mémoires Michel-Dinet vous propose un voyage du XIVe au XXIe siècles à travers des documents d’archives exceptionnels du 5 février au 12 juin 2026, et vous invite à découvrir comment blasons et sceaux ont servi à représenter celles et ceux qui les portaient ou les apposaient, tels de véritables images de marque depuis le Moyen Âge.

Seigneurs, familles, villes ou communautés ont utilisé armoiries et sceaux, bien avant les réseaux sociaux, comme des photos de profil en couleurs ou en cire, afin d’affirmer leur identité, légitimer leur puissance, authentifier leurs actes et laisser leur empreinte dans l’Histoire.

Aujourd’hui, le blaze du street-art ou du rap, signe distinctif des artistes, prolonge cet héritage une nouvelle forme d’identité visuelle, urbaine, libre et engagée, écho contemporain des symboles d’autrefois.

À cette occasion, les Archives de Meurthe-et-Moselle donnent à voir ou à revoir des documents exceptionnels, des pièces inédites et des œuvres provenant de toute la région historique.

Alors, file-nous ton blaze… et nous te dirons qui tu es !

Tout au long de l’exposition, un programme d’événements accompagnera la découverte

Conférences, visites guidées, contes, démonstration de restauration de sceaux…

Plus d’informations sur le site internet.Tout public

Centre des mémoires Archives départementales de Meurthe-et-Moselle 2 rue Jean-Baptiste Thiéry Solet Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 30 90 90

English :

From February 5 to June 12, 2026, the Centre des mémoires Michel-Dinet takes you on a journey from the 14th to the 21st centuries through exceptional archival documents, and invites you to discover how coats of arms and seals have been used to represent those who wore or affixed them, as veritable brand images since the Middle Ages.

Long before social networking, lords, families, towns and communities used coats of arms and seals as profile pictures in color or wax, to assert their identity, legitimize their power, authenticate their deeds and leave their mark on history.

Today, the blaze of street art or rap, the distinctive sign of artists, extends this heritage: a new form of visual identity, urban, free and committed, a contemporary echo of the symbols of yesteryear.

On this occasion, the Archives de Meurthe-et-Moselle will be showing or revisiting exceptional documents, previously unseen pieces and works of art from all over the historic region.

So, give us your blaze? and we’ll tell you who you are!

Throughout the exhibition, a program of events will accompany your discovery:

Lectures, guided tours, storytelling, seal restoration demonstrations?

More information on the website.

