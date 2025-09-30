Exposition | Filippo GRILLO Galerie municipale de Châteauneuf-sur-Charente Châteauneuf-sur-Charente
Exposition | Filippo GRILLO
Galerie municipale de Châteauneuf-sur-Charente 2 rue du Général Leclerc Châteauneuf-sur-Charente Charente
Début : Lundi 2025-09-30
fin : 2025-10-25
2025-09-30
Il vient d’Italie. Il s’appelle Filippo GRILLO. Il expose ses collages à la Galerie Municipale de Châteauneuf-sur-Charente.
Vernissage Vendredi 3 octobre 2025 à 18h.
Galerie municipale de Châteauneuf-sur-Charente 2 rue du Général Leclerc Châteauneuf-sur-Charente 16120 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 7 44 58 98 77
English : Exhibition | Filippo GRILLO
He’s from Italy. His name is Filippo GRILLO. He’s exhibiting his collages at the Galerie Municipale de Châteauneuf-sur-Charente.
Opening: Friday, October 3, 2025 at 6pm.
German :
Er kommt aus Italien. Sein Name ist Filippo GRILLO. Er stellt seine Collagen in der Galerie Municipale de Châteauneuf-sur-Charente aus.
Vernissage: Freitag, 3. Oktober 2025 um 18 Uhr.
Italiano :
Viene dall’Italia. Si chiama Filippo GRILLO. Espone i suoi collage alla Galerie Municipale di Châteauneuf-sur-Charente.
Inaugurazione: venerdì 3 ottobre 2025 alle 18.00.
Espanol :
Viene de Italia. Se llama Filippo GRILLO. Expone sus collages en la Galería Municipal de Châteauneuf-sur-Charente.
Inauguración: viernes 3 de octubre de 2025 a las 18.00 horas.
