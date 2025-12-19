Exposition Filles, garçons, même avenir ? Des bancs de l’école aux rêves de demain Musée de l’école Saint-Nicolas-du-Pélem

Exposition Filles, garçons, même avenir ? Des bancs de l’école aux rêves de demain

Musée de l’école Bothoa Saint-Nicolas-du-Pélem Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-12 14:00:00

fin : 2027-10-29

Date(s) :

2026-04-12

Exposition 2026-2027 au Musée de l’école de Bothoa

L’exposition propose une approche historique et sociologique de la question de l’égalité entre les sexes, depuis l’école de la République jusqu’aux enjeux contemporains de mixité et d’orientation professionnelle.

Les objets et documents issus des réserves du musée permettront d’illustrer concrètement la manière dont les stéréotypes de genre et les parcours différenciés des filles et des garçons se sont incarnés dans le quotidien scolaire et à la maison.

Org. Musée de l’école de Bothoa .

Musée de l’école Bothoa Saint-Nicolas-du-Pélem 22480 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 29 73 95

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Exposition Filles, garçons, même avenir ? Des bancs de l’école aux rêves de demain Saint-Nicolas-du-Pélem a été mis à jour le 2025-12-19 par Office de tourisme du Kreiz Breizh