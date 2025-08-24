Exposition « fin d’été » Place de l’Église Sellières

Place de l'Église Espace l'Œuvre Sellières

Gratuit

Début : 2025-08-24

fin : 2025-09-06

2025-08-24 2025-08-26 2025-08-27 2025-08-28 2025-08-29 2025-08-30 2025-08-31 2025-09-02 2025-09-03 2025-09-04 2025-09-05 2025-09-06 2025-09-07 2025-09-09 2025-09-10 2025-09-11 2025-09-12 2025-09-13 2025-09-14 2025-09-16

L’espace l’Œuvre a le plaisir d’annoncer sa nouvelle exposition « fin d’été ».

Au programme sculpture en bois, céramique, curiosités minérales…

Un beau rendez-vous artistique à découvrir ! .

Place de l’Église Espace l’Œuvre Sellières 39230 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 14 38 19 44

