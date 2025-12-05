Nous souhaitons vous présenter FIRST, une exposition collective réunissant dans une galerie éphémère du 16e arrondissement deux jeunes artistes parisiens fraîchement sortis de leurs études d’architecture et d’histoire de l’art.

Claire Prévost et Jacky Boisteau exposent une trentaine d’œuvres (peintures et photographies) autour du thème du paysage, et plus particulièrement de son étendue. Les peintures de Claire Prévost dialoguent avec la série de photographies réalisée par Jacky Boisteau issues d’un workshop itinérant en Turquie en 2024. Les deux artistes se retrouvent dans une recherche commune : dépasser l’instantané pour inscrire l’image dans une durée.

Ce qui compte à leurs yeux, ce n’est pas l’extrait figé d’une situation, mais la manière dont une image peut restituer une continuité de temps, la persistance d’une sensation. Tous deux font de leurs médiums respectifs, les témoins d’une ambiance, d’un moment, d’un temps qui s’étire.

FIRST est également une initiative indépendante, née du désir de créer et d’exposer en dehors des circuits institutionnels traditionnels. L’exposition propose au public un parcours contemplatif invitant à ralentir le regard et à se laisser transporter par les paysages et les émotions qu’ils suggèrent.

FIRST est une exposition collective éphémère réunissant deux jeunes artistes parisiens sur le thème commun du paysages, offrant un parcours où peinture et photographie deviennent les témoins d’un temps qui s’étire.

Du vendredi 05 décembre 2025 au dimanche 14 décembre 2025 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche

de 14h00 à 18h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-12-05T15:00:00+01:00

fin : 2025-12-14T19:00:00+01:00

Date(s) : 2025-12-05T14:00:00+02:00_2025-12-05T18:00:00+02:00;2025-12-06T14:00:00+02:00_2025-12-06T18:00:00+02:00;2025-12-07T14:00:00+02:00_2025-12-07T18:00:00+02:00;2025-12-08T14:00:00+02:00_2025-12-08T18:00:00+02:00;2025-12-09T14:00:00+02:00_2025-12-09T18:00:00+02:00;2025-12-10T14:00:00+02:00_2025-12-10T18:00:00+02:00;2025-12-11T14:00:00+02:00_2025-12-11T18:00:00+02:00;2025-12-12T14:00:00+02:00_2025-12-12T18:00:00+02:00;2025-12-13T14:00:00+02:00_2025-12-13T18:00:00+02:00;2025-12-14T14:00:00+02:00_2025-12-14T18:00:00+02:00

Librairie Pierre Prevost 75 Rue Michel-Ange 75016 Paris

+33783859642 jacky.boisteau@gmail.com