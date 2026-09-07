Exposition « Flaine, photographies de Myr Muratet », Centre d’Art de Flaine (Flaine Forum, Galerie marchande, Niveau 1), Flaine

Informations pratiques

Exposition « Flaine, photographies de Myr Muratet » 19 et 20 septembre Centre d’Art de Flaine (Flaine Forum, Galerie marchande, Niveau 1) Haute-Savoie

Gratuit, sans réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T17:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T17:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00

Découvrez Flaine, chef-d’œuvre moderniste de Marcel Breuer, capturé par l’objectif du photographe Myr Muratet.

Produite par le CAUE de Haute-Savoie et présentée à l’Îlot-S d’Annecy en 2023, cette exposition propose un double regard sur la station de Flaine.

D’un côté, les clichés contemporains de Myr Muratet capturent l’essence et la poésie de cette architecture moderniste unique. De l’autre, un parcours chronologique retrace l’épopée de Flaine, de 1954 à nos jours.

Des premières esquisses aux réalisations récentes, de précieux documents d’archives dévoilent ainsi les grandes étapes de la construction de ce site exceptionnel.

Attention : La station étant fermée en intersaison, aucun commerce, restaurant ou hébergement ne sera ouvert ce week-end-là : seul le Centre d’Art accueillera le public.

Les visiteurs sont invités à prévoir leur pique-nique. La route d’accès est ouverte et le parking P2, à Flaine Forum, est gratuit.

Centre d’Art de Flaine (Flaine Forum, Galerie marchande, Niveau 1) Route de desserte de Flaine Forum 74300 Flaine Flaine 74300 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 50 90 41 73 https://www.centredartdeflaine.com/ https://www.instagram.com/centreartflaine/ Depuis 1970, le Centre d’Art de Flaine, situé au cœur de la station, en est aussi l’âme.

Ses expositions d’art contemporain ont accueilli parmi les plus grands artistes du 20ième siècle, et une nouvelle génération a pris le relais avec beaucoup de talent.

Il est le lieu incontournable de votre séjour à Flaine. Le Centre d’Art se situe au 1er étage de la galerie marchande de Flaine Forum, à côté de la banque et de la pharmacie.

Vous venez en voiture ? Le parking le plus proche est celui du P2, il est situé juste avant l’entrée de Flaine Forum.

Découvrez Flaine, chef-d’œuvre moderniste de Marcel Breuer, capturé par l’objectif du photographe Myr Muratet.

©Noémie Ladrix