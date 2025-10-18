Exposition – Flamboyante Église Notre-Dame Médiathèque Boris Vian Louviers

Gratuit, aux horaires d’ouverture de la médiathèque

Début : 2025-10-18T10:00 – 2025-10-18T18:00

Fin : 2025-10-18T10:00 – 2025-10-18T18:00

Joyau de l’architecture médiévale, célèbre pour son portail sud, Notre-Dame de Louviers s’impose comme un monument phare de la ville. Des photographies, des dessins, des manuscrits, des lithographies, des sculptures ainsi que l’ouvrage d’Edmond Le Mercier de 1906 « Monographie de l’église Notre-Dame » lui rendront hommage à la médiathèque du 18 octobre au 15 novembre.

Médiathèque Boris Vian 47 rue du quai 27400 Louviers Louviers 27400 Eure Normandie 02 32 09 58 80 https://portail-mediatheque.ville-louviers.fr Emprunter des livres, des albums de musique, des films, profiter du calme des lieux, participer à des ateliers, à des présentations du fonds patrimonial … Accès facile. Parking à proximité.

©Hugo Miserey