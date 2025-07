EXPOSITION « FLAMENCO EN COULEURS » DE ANNE LAVERGNE Béziers

EXPOSITION « FLAMENCO EN COULEURS » DE ANNE LAVERGNE

44B Allées Paul Riquet Béziers Hérault

Début : 2025-08-04

fin : 2025-08-29

2025-08-04

Anne Lavergne dévoile l’âme du flamenco à travers ses aquarelles colorées. Une exposition vibrante, entre émotion et mouvement.

Passionnée de danse et inspirée par le flamenco, Anne Lavergne présente une vingtaine d’aquarelles pleines de vie. Après une première exposition au Grand Théâtre lors du Festival International de Flamenco 2023, elle poursuit ici sa démarche artistique. Couleurs, formes et mouvements traduisent l’émotion profonde de cet art andalou.

Le vernissage aura lieu le mardi 12 août à 18h sur inscription.

Entrée libre. .

English :

Anne Lavergne reveals the soul of flamenco through her colorful watercolors. A vibrant exhibition of emotion and movement.

German :

Anne Lavergne enthüllt die Seele des Flamenco durch ihre farbenfrohen Aquarelle. Eine vibrierende Ausstellung zwischen Emotion und Bewegung.

Italiano :

Anne Lavergne rivela l’anima del flamenco attraverso i suoi coloratissimi acquerelli. Una mostra vibrante di emozioni e movimento.

Espanol :

Anne Lavergne revela el alma del flamenco a través de sus coloridas acuarelas. Una vibrante exposición de emoción y movimiento.

