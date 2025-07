Exposition: Flâneries atlantiques Salle René Deffain Préfailles

Salle René Deffain 29 Grande Rue Préfailles Loire-Atlantique

Benoît Lesne et ses « Flâneries Atlantiques » illuminent la salle Marronnier de La Plaine-sur-Mer

La salle Marronnier de La Plaine-sur-Mer a le plaisir d’accueillir actuellement l’exposition « Flâneries Atlantiques » de l’artiste Benoît Lesne. Les visiteurs sont invités à se plonger dans un univers où la lumière et les paysages marins de la côte atlantique occupent une place prépondérante. Chaque « flânerie » de Benoît Lesne est une invitation à ralentir, à observer, à ressentir. Que ce soit une plage déserte au lever du jour, un port animé sous un ciel d’orage ou les rochers sculptés par les marées, chaque œuvre raconte une histoire, celle de l’Atlantique et de ses charmes intemporels.

A propos de l’artiste

Benoît Lesne, connu pour sa capacité à saisir l’essence même des lieux qu’il représente, propose à travers cette série une véritable ode à la douceur de vivre et à la beauté singulière de nos rivages. Ses œuvres, qu’elles soient peintures, photographies ou techniques mixtes, transpirent une atmosphère de quiétude, invitant le spectateur à une contemplation méditative. L’artiste parvient à capturer ces instants éphémères, ces humeurs de la côte, avec une justesse et une sensibilité remarquables.

Le petit plus

Lors de l’exposition, l’artiste proposera également ses livres de dessins en vente.

Salle René Deffain 29 Grande Rue Préfailles 44770 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 21 50 14 evenementiel@laplainesurmer.fr

English :

Benoît Lesne and his « Flâneries Atlantiques » illuminate La Plaine-sur-Mer’s Salle Marronnier

German :

Benoît Lesne und seine « Flâneries Atlantiques » erleuchten den Salle Marronnier in La Plaine-sur-Mer

Italiano :

Benoît Lesne e le sue « Flâneries Atlantiques » illuminano la Salle Marronnier di La Plaine-sur-Mer

Espanol :

Benoît Lesne y sus « Flâneries Atlantiques » iluminan la Salle Marronnier de La Plaine-sur-Mer

