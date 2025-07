Exposition « Flâneries préfaillaises » Salle René Deffain Préfailles

Exposition « Flâneries préfaillaises » Salle René Deffain Préfailles lundi 4 août 2025.

Exposition « Flâneries préfaillaises »

Salle René Deffain 29 Grande Rue Préfailles Loire-Atlantique

Tarif :

Date :

Début : 2025-08-04 10:00:00

fin : 2025-08-09 12:30:00

Date(s) :

2025-08-04 2025-08-05 2025-08-06 2025-08-07 2025-08-08 2025-08-09 2025-08-10

Marquez vos agendas !

Une exposition des dessins originaux du livre « La Pointe St Gildas par La Plaine-sur-mer et Préfailles » de Benoît LESNE (Le Temps Éditeur)

Venez admirer les œuvres qui ont capturé l’essence de notre belle côte, avec un accent particulier mis sur les dessins inspirés par Préfailles. C’est une opportunité unique de voir les illustrations grand format, et de découvrir les détails qui enrichissent ce récit visuel.

L’exposition se tiendra à la salle René Deffain.

Nous vous attendons nombreux !

Salle René Deffain 29 Grande Rue Préfailles 44770 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 21 60 37 mairie@prefailles.fr

English :

Mark your diaries!

An exhibition of original drawings from the book « La Pointe St Gildas par La Plaine-sur-mer et Préfailles » by Benoît LESNE (Le Temps Éditeur)

German :

Markieren Sie sich den Terminkalender!

Eine Ausstellung der Originalzeichnungen aus dem Buch « La Pointe St Gildas par La Plaine-sur-mer et Préfailles » von Benoît LESNE (Le Temps Éditeur)

Italiano :

Segnatevi le agende!

Una mostra di disegni originali tratti dal libro « La Pointe St Gildas par La Plaine-sur-mer et Préfailles » di Benoît LESNE (Le Temps Éditeur)

Espanol :

¡Apunten sus agendas!

Exposición de dibujos originales del libro « La Pointe St Gildas par La Plaine-sur-mer et Préfailles » de Benoît LESNE (Le Temps Éditeur)

