Exposition flash les costumes de carnaval des Balibeux 2025-2026 Nogent
Exposition flash les costumes de carnaval des Balibeux 2025-2026 Nogent mercredi 1 avril 2026.
Exposition flash les costumes de carnaval des Balibeux 2025-2026
Musée de la coutellerie Nogent Haute-Marne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Entrée libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-01
fin : 2026-05-24
Date(s) :
2026-04-01
Tout public
Cette exposition vous permettra d’admirer les costumes réalisés par l’association Les Balibeux pour le défilé carnavalesque de la Ville de Nogent.
Une belle occasion de (re)découvrir le musée et ses collections ! .
Musée de la coutellerie Nogent 52800 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 31 89 21 accueil-musee@villedenogent52.com
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English :
L’événement Exposition flash les costumes de carnaval des Balibeux 2025-2026 Nogent a été mis à jour le 2026-03-26 par Antenne de Chaumont
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