EXPOSITION FLEURS

Place du 14 juillet Béziers Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-13

fin : 2026-04-08

Date(s) :

2026-03-13

Autour de Fleurs de Fayet, art, science et création contemporaine dialoguent pour explorer poésie et création.

Le 28e Printemps des Poètes célèbre La liberté, force vive . À la MAM, l’exposition autour de Fleurs (1925) de Gustave Fayet, ouvrage rare tiré à 60 exemplaires, dialogue avec estampes patrimoniales et œuvres contemporaines (Alys Walker-Tinson, Miguel Chevalier, Hervé Di Rosa). Une rencontre entre art et science, passé et présent, pour explorer la poésie et la création.

Dans le cadre du Printemps des poètes et de l’année Fayet. .

Place du 14 juillet Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 99 41 05 50 mediatheque@beziers-mediterranee.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Around Fayet’s Fleurs , art, science and contemporary creation come together to explore poetry and creation.

L’événement EXPOSITION FLEURS Béziers a été mis à jour le 2026-03-06 par 34 ADT34