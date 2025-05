Exposition Fleurs de rêve – Blanzac Coteaux-du-Blanzacais, 3 juin 2025 07:00, Coteaux-du-Blanzacais.

Charente

Exposition Fleurs de rêve Blanzac 8 route de Montmoreau Coteaux-du-Blanzacais Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-03

fin : 2025-06-30

Date(s) :

2025-06-03

Exposition de peintures. Entrez dans le monde imaginaire et très coloré de l’artiste barbezilienne Morane Queron.

Tout public. Entrée libre aux heures d’ouverture

.

Blanzac 8 route de Montmoreau

Coteaux-du-Blanzacais 16250 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 61 33 93 mediathequeblanzac@cdc4b.com

English : Exposition Fleurs de rêve

Painting exhibition. Enter the colorful, imaginary world of Barbezilian artist Morane Queron.

Open to all. Free admission during opening hours.

German : Exposition Fleurs de rêve

Ausstellung von Gemälden. Treten Sie ein in die farbenfrohe Fantasiewelt der Künstlerin Morane Queron aus Barbezil.

Für alle Altersgruppen geeignet. Freier Eintritt während der Öffnungszeiten

Italiano : Exposition Fleurs de rêve

Mostra di pittura. Entrate nel colorato mondo immaginario dell’artista barbaricino Morane Queron.

Aperta al pubblico. Ingresso libero durante gli orari di apertura

Espanol : Exposition Fleurs de rêve

Exposición de pintura. Entre en el colorido mundo imaginario de la artista barbezana Morane Queron.

Abierta al público en general. Entrada gratuita durante el horario de apertura

L’événement Exposition Fleurs de rêve Coteaux-du-Blanzacais a été mis à jour le 2025-05-24 par Office de tourisme du Sud Charente