EXPOSITION FLEURS ET JARDINS COLETTE RICHARME Montpellier

Fleurs et jardins du 13 mars au 07 avril 2026

Fleurs et jardins furent une source d’inspiration naturelle et importante à chaque moment de sa vie (souvenirs de son enfance en Chine, ses travaux de décoration florale sur tissus à Lyon pendant son adolescence, puis son environnement direct à Montpellier).

Les fleurs occupent une place particulière dans l’œuvre de Richarme. À l’encre, à la gouache ou à l’huile, elle a su transcender ce thème, souvent considéré comme mineur, facile ou féminin dans l’histoire de l’art, par une approche singulière.

Avec un sens aigu de l’observation et des raisonnements scientifiques, fleurs ou bouquets deviennent un sujet d’étude récurrent dans l’œuvre de Richarme. Leur nature éphémère, renforce chez l’artiste le sentiment d’urgence à traduire les formes et couleurs dans des compositions fortes et équilibrées. Avec ses jardins, plus libres, Richarme s’attache à rendre la poésie et l’atmosphère des lieux où elle vit au travers de gouaches lumineuses et colorées.

Ouverture du mardi au jeudi 14h- 18h30

Vendredi et samedi 10h-12h30 14h 18h30

Et possibilité de rdvs en dehors de ces horaires .

3, rue de l’Ancien Courrier Montpellier 34000 Hérault Occitanie +33 4 67 60 71 88 contact@galerieanciencourrier.com

English :

