Exposition Florale Angers
Exposition Florale Angers dimanche 22 mars 2026.
Exposition Florale
2, Rue André Le Notre Angers Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-22 09:00:00
fin : 2026-03-22 16:30:00
Date(s) :
2026-03-22
L’Exposition Florale VIENS, ON SÈME ! célèbre ses 50 ans à l’Institut Agro de Rennes-Angers. .
2, Rue André Le Notre Angers 49000 Maine-et-Loire Pays de la Loire expositionflorale@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Exposition Florale Angers a été mis à jour le 2026-01-29 par Destination Angers