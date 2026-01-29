Exposition Florale Angers

Exposition Florale

2, Rue André Le Notre Angers Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-22 09:00:00

fin : 2026-03-22 16:30:00

Date(s) :

2026-03-22

L’Exposition Florale VIENS, ON SÈME ! célèbre ses 50 ans à l’Institut Agro de Rennes-Angers. .

2, Rue André Le Notre Angers 49000 Maine-et-Loire Pays de la Loire expositionflorale@gmail.com

