Exposition | Florent Cordier Corps à Corps Impasse des Tisserands Rives d’Andaine

Exposition | Florent Cordier Corps à Corps

Impasse des Tisserands 21 Rue de Domfront Rives d’Andaine Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-02-21

fin : 2026-04-25

Date(s) :

2026-02-21

Florent Cordier est un artiste plasticien, diplômé des Beaux-arts de Caen en 2003. Inscrit à la Maison des artistes depuis 2006, il développe depuis plus de vingt ans une œuvre singulière, à la croisée de la sculpture, du dessin et de la vidéo. Son univers visuel, profondément marqué par la figure humaine, explore les notions de temps, d’absence et de mémoire, dans une quête esthétique et existentielle.

Il accorde une place essentielle au dessin qu’il considère comme un acte de révélation. Il devient un processus de mémoire, où chaque trace raconte une disparition ou une résurgence. Il travaille souvent en série, explorant les variations d’un même motif.

Ses sculptures, souvent réalisées en matériaux naturels comme l’osier ou le rotin, interrogent les notions de présence, de mémoire et de beauté hors normes. Elles interrogent les normes esthétiques et sociales, tout en créant un dialogue poétique entre matière et espace. .

Impasse des Tisserands 21 Rue de Domfront Rives d’Andaine 61140 Orne Normandie

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Exposition | Florent Cordier Corps à Corps

L’événement Exposition | Florent Cordier Corps à Corps Rives d’Andaine a été mis à jour le 2026-01-22 par REZZO