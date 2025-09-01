Exposition « Flowers » à l’aquarelle et à l’encre Troyes

Exposition « Flowers » à l’aquarelle et à l’encre

Le Rucher Créatif Troyes Aube

Tarif : – – Eur

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-01 08:00:00

fin : 2025-09-30 18:00:00

Date(s) :

2025-09-01

Clare Trevens nous invite à une escapade poétique inspirée par la nature. Chaque œuvre, conçue comme un microcosme unique, explore l’équilibre entre vitalité et fragilité.

L’utilisation de l’aquarelle, avec sa transparence vaporeuse et ses nuances joyeuses, met en lumière la légèreté du végétal, tandis que l’encre de Chine apporte une profondeur subtile. Ces deux médiums s’unissent pour créer une harmonie vibrante, où délicatesse et expressivité se rencontrent, offrant des images à la fois intimes et éclatantes de couleurs.



Vernissage de l’expo le jeudi 11 septembre. .

Le Rucher Créatif Troyes 10000 Aube Grand Est +33 7 80 34 87 69 contact@le-rucher-creatif.org

