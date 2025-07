EXPOSITION FOCUS SUR LE MONDE RURAL Avignonet-Lauragais

LA DINÉE Avignonet-Lauragais Haute-Garonne

Début : 2025-07-05

fin : 2025-08-24

2025-07-05

Venez découvrir l’exposition sur le thème « focus sur le monde rural ».

Cette expo débutera du 05 juillet jusqu’au 24 juillet 2025.

Elle sera composée de 16 artistes (peintres, sculpteurs, photographes).

L’invité d’honneur sera le peintre revélois Denis Estève.

Ce dernier présentera plus de 25 photos de paysages ainsi qu’une série de tableaux axée sur le canal du midi avec une approche particulière dans la représentation des arbres. M. Estève s’inspire du sfumato des peintres italiens. Il s’agit d’une technique mise au point par Léonard de Vinci et décrite comme « sans lignes ni contours, à la façon de la fumée ou au-delà du plan focal ». Sa carrière de plus de 60 ans en tant qu’artiste peintre mais aussi photographe a privilégié la lumière comme fil conducteur de son œuvre.

La présence du peintre Stéphane Pilman qui a réalisé une série sur des paysages campagnards est également un atout pour cette exposition en raison de la qualité de sa composition picturale et de la luminosité de ses couleurs.

A noter également la présence de photographes ayant travaillé autour du thème de la ruralité et de la conservation du patrimoine grâce à des personnes adhérentes de l’association Pastel qui entretiennent le matériel agricole ancien. .

LA DINÉE Avignonet-Lauragais 31290 Haute-Garonne Occitanie galerieart61@gmail.com

English :

Come and discover the « focus on the rural world » exhibition.

German :

Besuchen Sie die Ausstellung zum Thema « Fokus auf die ländliche Welt ».

Italiano :

Venite a scoprire la mostra sul tema « Focus sul mondo rurale ».

Espanol :

Venga a descubrir la exposición sobre el tema « Centrarse en el mundo rural ».

