Exposition « Folle architecture ! Extravagance et élégance dans les Alpes-Maritimes » 20 et 21 septembre Palais des rois sardes Alpes-Maritimes

Accès libre et gratuit dans la limite des places disponibles

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

« Explorez le patrimoine autrement !

Le Département des Alpes-Maritimes vous propose, pour les JEP 2025, des animations inédites ouvertes à tous. »

Visitez en famille une exposition consacrée à l’architecture des Alpes-Maritimes et découvrez les fonds d’architectes conservés aux Archives départementales. Un film réalisé à partir de photographies inédites vous est également proposé, pour retracer l’évolution de l’urbanisme depuis le milieu du XIXe siècle jusqu’aux années 1970.

Palais des rois sardes 10 rue de la Préfecture 06000 Nice Nice 06000 Vieux Nice Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur

Villa Tropicale à Cannes, 1 Fi 1225 39 (fonds Rey)