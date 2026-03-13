Exposition Fonds Départemental d’Art Contemporain rue de Verdun Montpon-Ménestérol
mardi 13 octobre 2026 · rue de Verdun · Montpon-Ménestérol
Informations pratiques
Montpon-Ménestérol
Exposition Fonds Départemental d’Art Contemporain
rue de Verdun Médiathèque Montpon-Ménestérol Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-13 10:00:00
fin : 2026-11-07
Date(s) :
2026-10-13
Exposition du Fonds départemental d’art contemporain – découverte des oeuvres, entre forme, matière et univers à la Médiathèque 05 53 82 30 54 .
rue de Verdun Médiathèque Montpon-Ménestérol 24700 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 82 30 54
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English : Exposition Fonds Départemental d’Art Contemporain
L’événement Exposition Fonds Départemental d’Art Contemporain Montpon-Ménestérol a été mis à jour le 2026-09-08 par Vallée de l’Isle en Périgord
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