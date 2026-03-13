Exposition Fonds Départemental d’Art Contemporain rue de Verdun Montpon-Ménestérol

Informations pratiques

Montpon-Ménestérol

Exposition Fonds Départemental d’Art Contemporain

rue de Verdun Médiathèque Montpon-Ménestérol Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-13 10:00:00

fin : 2026-11-07

Date(s) :

2026-10-13

Exposition du Fonds départemental d’art contemporain – découverte des oeuvres, entre forme, matière et univers à la Médiathèque 05 53 82 30 54 .

rue de Verdun Médiathèque Montpon-Ménestérol 24700 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 82 30 54

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English : Exposition Fonds Départemental d’Art Contemporain

L’événement Exposition Fonds Départemental d’Art Contemporain Montpon-Ménestérol a été mis à jour le 2026-09-08 par Vallée de l’Isle en Périgord