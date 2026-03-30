Exposition fontaines et lavoirs

Mairie Vaux-le-Moncelot Haute-Saône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04

fin : 2026-04-19

Date(s) :

2026-04-04

Un patrimoine incontournable de nos villages Les fontaines et lavoirs. Une très belle exposition à la mairie de Vaux le Moncelot, organisée par l’association Patrimoine et Environnement des Monts de Gy . Expo ouverte les mercredis et jeudis de 9h à 12h et les 4, 5, 6 avril de 14h à 18h. Entrée libre et gratuite. .

Mairie Vaux-le-Moncelot 70700 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 82 40 85 46

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English : Exposition fontaines et lavoirs

L’événement Exposition fontaines et lavoirs Vaux-le-Moncelot a été mis à jour le 2026-03-27 par OFFICE DE TOURISME DES MONTS DE GY