Exposition Fontencomble à l’Atelier-Galerie William Montaudié Cahors

Exposition Fontencomble à l’Atelier-Galerie William Montaudié

117 Rue Georges Clemenceau Cahors Lot

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-31 14:00:00

fin : 2026-04-25 19:00:00

Date(s) :

2026-03-31

Fontencomble

Artiste plasticienne.

Vit et travaille à Montromant (69).

Je rafistole, je raccommode, je brode, je tisse un bout d’humanité…

Fontencomble est une artiste française née en 1975 dans le Rhône

Fontencomble

Artiste plasticienne.

Vit et travaille à Montromant (69).

Je rafistole, je raccommode, je brode, je tisse un bout d’humanité…

Fontencomble est une artiste française née en 1975 dans le Rhône. Elle travaille la matière ainsi que la performance poétique. Après des études d'histoire de l'art, Fontencomble a exercé différents métiers tout en se ménageant des temps de création. Depuis 3 ans, elle se consacre exclusivement à son art. Elle se réclame d'un savoir acquis grâce aux tâtonnements et à la pratique. C'est en faisant qu'on apprend à faire… Elle présente ses créations sur des salons d’art singulier ainsi que sur des expositions collectives et personnelles. Fontencomble aime la matière et réalise des œuvres où le textile est de plus en plus présent. Nait alors une œuvre singulière dans les textures et les expressions l’image peut se faire baroque, brute, délicate… Le tissu, lorsqu’il est récupéré au fond des armoires, est pêché au fond des mémoires. Il y a quelque-chose de l’ordre de l’intime à créer avec ces matériaux. À la matière, se joint la performance pour prendre les corps par l’art et la poésie. Fontencomble raconte l’histoire de nos frontières, de nos nuances, de nos peurs ancestrales et reptiliennes et de nos colères. Son sujet de prédilection est l’homme dans ce qu’il a de singulier et d’universel. Fontencomble aime les visages, les corps, les morceaux de corps. Dans un monde de plus en plus déshumanisé, de plus en plus individualiste, l’Homme avec ses aspérités mentales et physiques dérange. On nous voudrait trop lisses, trop semblables. Pourtant, personne n’est lisse, nous sommes tous tordus, inégaux, accidentés, âpres et rugueux… C’est ce que Fontencomble essaie de donner à voir, c’est sa manière de résister.

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117 Rue Georges Clemenceau Cahors 46000 Lot Occitanie ag.william-montaudie@hotmail.com

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English :

Fontencomble

Artiste plasticienne.

Lives and works in Montromant (69).

Je rafistole, je raccommode, je brode, je tississe un bout d?humanité?

Fontencomble is a French artist born in 1975 in the Rhône region of France

L’événement Exposition Fontencomble à l’Atelier-Galerie William Montaudié Cahors a été mis à jour le 2026-03-24 par OT Cahors Vallée du Lot