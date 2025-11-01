EXPOSITION FORAGE JOURNAL DES MINES Montpellier

EXPOSITION FORAGE JOURNAL DES MINES

Place Saint-Ravy Montpellier Hérault

Début : 2025-11-01

fin : 2025-11-23

L’Espace Saint-Ravy a le plaisir d’accueillir, du 1er au 23 novembre 2025, l’exposition Forage Journal des Mines, rassemblant une sélection d’œuvres réalisées par les artistes François Jonquet et Elie Monferier.

Ce parcours photographique, conçu avec le Réseau MIA, invite les visiteurs à s’immerger dans deux univers visuels distincts, réunis par un même désir de sonder l’expérience humaine.

VERNISSAGE VENDREDI 31 OCTOBRE À 18H30

L’exposition Forage Journal des Mines associe le travail de François Jonquet, engagé dans une quête introspective, à celui d’Elie Monferier, explorant un passé industriel minier menacé par l’oubli. Bien que caractérisés par deux approches différentes, leurs regards se croisent dans une même dynamique d’exploration des profondeurs familiales, écologiques ou historiques. L’acte photographique devient pour eux une excavation dans les strates du visible, une recherche poétique et symbolique qui mêle identité et mémoire.

Façonné à partir de ses photos de famille, Forage est un projet qui résume toute une vie, un voyage qui va explorer les dessous de la surface des apparences. François Jonquet se sert de la photographie pour appréhender ses émotions et explorer l’intimité des relations familiales Ma famille est comme un archipel de cinq îles reliées par des fondations sous-marines. J’ai l’impression d’être à la fois avec eux et à côté, de les observer de l’extérieur. Les garder à distance me permet de les photographier.

À la façon de cet archipel non linéaire et fragmenté, Forage révèle la complexité et la multiplicité des récits individuels.

Journal des Mines est un travail photographique sur l’empreinte historique, sociale et environnementale de l’activité minière en Ariège. En se confrontant à des sites miniers rendus inaccessibles par la mutation des paysages, l’altitude ou encore l’érosion, Elie Monferier sonde comment les différentes strates de la mémoire agissent sur ce que l’on peut ou ne peut plus voir. Il interroge la disparition progressive des traces matérielles, des archives et des témoignages par lesquels la mémoire se constitue et circule. Au-delà d’un documentaire sur une activité humaine circonstanciée à un territoire, Journal des Mines est une réflexion critique sur ce qu’implique la création d’un paysage comment ce qui disparaît dialogue avec le visible ?

BIOGRAPHIES

Né en 1967 en banlieue parisienne, au sein d’une famille nombreuse, François Jonquet vit et travaille aujourd’hui à Bordeaux. Médecin généraliste pour les personnes sourdes de profession, il se passionne pour la photographie à la fin de l’adolescence. Après la naissance de son premier enfant, il reprend en main son appareil photo et capture une nouvelle vie qui commence. Ainsi, il donne forme à un travail au long cours, s’orientant vers l’image familiale et vernaculaire, les paysages de montagne et des îles.

Né en 1988, Elie Monferier est photographe et artiste visuel. Il vit et travaille à Bordeaux. Diplômé de Lettres Modernes à l’Université Bordeaux-Montaigne, il s’intéresse à l’image pour sa capacité à produire du récit et à générer de la rupture dans l’ordre fonctionnel du monde. Son travail est régulièrement exposé, en France et à l’international, lors de festivals ou en galeries. Lauréat de plusieurs prix pour ses livres d’artiste, il enseigne également la direction artistique en design graphique et l’iconographie à l’École de Condé Bordeaux et anime des workshops autour de la création du livre photographique. .

Place Saint-Ravy Montpellier 34000 Hérault Occitanie +33 4 67 34 88 80

English :

From November 1 to 23, 2025, Espace Saint-Ravy is delighted to host the Forage Journal des Mines exhibition, featuring a selection of works by artists François Jonquet and Elie Monferier.

This photographic journey, conceived in collaboration with Réseau MIA, invites visitors to immerse themselves in two distinct visual universes, united by a shared desire to probe the human experience.

German :

Der Espace Saint-Ravy freut sich, vom 1. bis 23. November 2025 die Ausstellung Forage Journal des Mines zu beherbergen, die eine Auswahl von Werken der Künstler François Jonquet und Elie Monferier umfasst.

Der in Zusammenarbeit mit dem MIA-Netzwerk konzipierte fotografische Rundgang lädt die Besucher dazu ein, in zwei unterschiedliche visuelle Welten einzutauchen, die durch denselben Wunsch, die menschliche Erfahrung zu ergründen, vereint werden.

Italiano :

Dal 1° al 23 novembre 2025, l’Espace Saint-Ravy è lieto di ospitare la mostra Forage Journal des Mines, che riunisce una selezione di opere degli artisti François Jonquet ed Elie Monferier.

Questo viaggio fotografico, concepito in collaborazione con la Rete MIA, invita i visitatori a immergersi in due universi visivi distinti, uniti dallo stesso desiderio di sondare l’esperienza umana.

Espanol :

Del 1 al 23 de noviembre de 2025, el Espace Saint-Ravy acoge la exposición Forage Journal des Mines, que reúne una selección de obras de los artistas François Jonquet y Elie Monferier.

Este viaje fotográfico, concebido con la Red MIA, invita a los visitantes a sumergirse en dos universos visuales distintos, unidos por el mismo deseo de indagar en la experiencia humana.

