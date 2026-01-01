Exposition: force de la nature LOURDES Lourdes

Exposition: force de la nature

LOURDES 22 Place du Champ Commun Lourdes Hautes-Pyrénées

Début : 2026-01-24 09:00:00

fin : 2026-01-31 18:00:00

2026-01-24

Expo photos: force de la nature l’imaginaire face à la réalité

Du 24 au 31 janvier

Souvenez-vous, c’était hier ! Revivez en images les risques naturels qui ont marqué Lourdes et ses vallées !

Jeu Ma valise face aux risques

Prêts pour le défi ? ‘Ma valise face aux risques’ vous invite à préparer un sac d’urgence complet… et efficace !

samedi 24, mercredi 28 et samedi 31 11h-12h et 14h-17h30

Renseignements au 05 62 94 24 21

LOURDES 22 Place du Champ Commun Lourdes 65100 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 94 24 21

English :

Photo exhibition: force of nature: imagination meets reality

January 24 to 31

Remember, it was yesterday! Relive in images the natural hazards that have marked Lourdes and its valleys!

Ma valise face aux risques game:

Ready for the challenge? ?Ma valise face aux risques? invites you to prepare a complete and effective emergency bag!

saturday 24, Wednesday 28 and Saturday 31: 11am-12pm and 2pm-5.30pm

Information: 05 62 94 24 21

