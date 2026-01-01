Exposition: force de la nature LOURDES Lourdes
Exposition: force de la nature LOURDES Lourdes samedi 24 janvier 2026.
Exposition: force de la nature
LOURDES 22 Place du Champ Commun Lourdes Hautes-Pyrénées
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-24 09:00:00
fin : 2026-01-31 18:00:00
Date(s) :
2026-01-24
Expo photos: force de la nature l’imaginaire face à la réalité
Du 24 au 31 janvier
Souvenez-vous, c’était hier ! Revivez en images les risques naturels qui ont marqué Lourdes et ses vallées !
Jeu Ma valise face aux risques
Prêts pour le défi ? ‘Ma valise face aux risques’ vous invite à préparer un sac d’urgence complet… et efficace !
samedi 24, mercredi 28 et samedi 31 11h-12h et 14h-17h30
Renseignements au 05 62 94 24 21
.
LOURDES 22 Place du Champ Commun Lourdes 65100 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 94 24 21
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Photo exhibition: force of nature: imagination meets reality
January 24 to 31
Remember, it was yesterday! Relive in images the natural hazards that have marked Lourdes and its valleys!
Ma valise face aux risques game:
Ready for the challenge? ?Ma valise face aux risques? invites you to prepare a complete and effective emergency bag!
saturday 24, Wednesday 28 and Saturday 31: 11am-12pm and 2pm-5.30pm
Information: 05 62 94 24 21
L’événement Exposition: force de la nature Lourdes a été mis à jour le 2026-01-02 par OT de Lourdes|CDT65