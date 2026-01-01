Exposition Forêt ! Office de tourisme du Pays de Bitche Bitche

Exposition Forêt !

Forêt ! Héritage et promesses de la filière bois au Bitcherland

Sur les terres du Bitcherland, 80% des arbres abattus sont transformés hors du massif des Vosges et la filière bois dépend principalement de paramètres exogènes, liés à une complexe cartographie économique étalonnées à l’échelle planétaire. Ce constat sans appel illustre l’un des paradoxes du monde rural face aux marchés mondialisés les ressources propres au territoire sont exportées, tandis que des biens produits sur d’autres continents peuplent nos maisons et espaces publics. Dans ce contexte n’est-il pas légitime de reconsidérer avec la plus grande attention cette ressource renouvelable et non délocalisable, de réveiller les connaissances, savoir-faire et usages en sommeil pour revitaliser cette filière locale ?

Cette exposition, produite par la Communauté de Communes du Pays de Bitche, dresse un état des lieux sensible de la filière bois locale et ouvre les perspectives d’un ambitieux projet de revitalisation pour l’avenir.

L’exposition FORÊT ! Héritage et promesses de la filière bois au Bitcherland, produite par la Communauté de Communes du Pays de Bitche a été imaginée par Nicolas Verschaeve et Adrien Buyukodabas (designers) dans le cadre d’une étude pour la revitalisation de la filière bois au Bitcherland. Elle est cofinancée par l’Union européenne (dispositif Leader, porté par le Pays de l’Arrondissement de Sarreguemines et la Région Grand Est). Exposition labellisée France Design WeekTout public

Forest! The heritage and promise of the Bitcherland timber industry

In the Bitcherland region, 80% of trees felled are processed outside the Vosges mountains, and the timber industry depends mainly on exogenous parameters, linked to a complex economic map spread across the globe. This stark observation illustrates one of the paradoxes of the rural world in the face of globalized markets: the region?s own resources are exported, while goods produced on other continents populate our homes and public spaces. Against this backdrop, isn’t it time to take a long, hard look at this renewable, non-displaceable resource, and reawaken dormant knowledge, know-how and practices to revitalize this local industry?

This exhibition, produced by the Communauté de Communes du Pays de Bitche, provides a sensitive overview of the local wood industry and opens up the prospects for an ambitious revitalization project for the future.

The exhibition FORÊT ! Héritage et promesses de la filière bois au Bitcherland, produced by the Communauté de Communes du Pays de Bitche, was conceived by designers Nicolas Verschaeve and Adrien Buyukodabas as part of a study to revitalize the wood industry in Bitcherland. It is co-financed by the European Union (Leader scheme, supported by the Pays de l?Arrondissement de Sarreguemines and the Région Grand Est). France Design Week exhibition

