Exposition Forêt ! Pavillon Site verrier de Meisenthal Meisenthal

Exposition Forêt !

Pavillon Site verrier de Meisenthal 1 Place Robert Schuman Meisenthal Moselle

Forêt ! Héritage et promesses de la filière bois au Bitcherland

Sur les terres du Bitcherland, 80% des arbres abattus sont transformés hors du massif des Vosges et la filière bois dépend principalement de paramètres exogènes, liés à une complexe cartographie économique étalonnées à l’échelle planétaire. Ce constat sans appel illustre l’un des paradoxes du monde rural face aux marchés mondialisés les ressources propres au territoire sont exportées, tandis que des biens produits sur d’autres continents peuplent nos maisons et espaces publics. Dans ce contexte n’est-il pas légitime de reconsidérer avec la plus grande attention cette ressource renouvelable et non délocalisable, de réveiller les connaissances, savoir-faire et usages en sommeil pour revitaliser cette filière locale ?

Cette exposition, produite par la Communauté de Communes du Pays de Bitche, dresse un état des lieux sensible de la filière bois locale et ouvre les perspectives d’un ambitieux projet de revitalisation pour l’avenir.

L’exposition FORÊT ! Héritage et promesses de la filière bois au Bitcherland, produite par la Communauté de Communes du Pays de Bitche a été imaginée par Nicolas Verschaeve et Adrien Buyukodabas (designers) dans le cadre d’une étude pour la revitalisation de la filière bois au Bitcherland. Elle est cofinancée par l’Union européenne (dispositif Leader, porté par le Pays de l’Arrondissement de Sarreguemines et la Région Grand Est). Exposition labellisée France Design WeekTout public

Pavillon Site verrier de Meisenthal 1 Place Robert Schuman Meisenthal 57960 Moselle Grand Est +33 3 87 96 82 91

English :

Forest! The heritage and promise of the Bitcherland timber industry

In the Bitcherland region, 80% of trees felled are processed outside the Vosges mountains, and the timber industry depends mainly on exogenous parameters, linked to a complex economic map spread across the globe. This stark observation illustrates one of the paradoxes of the rural world in the face of globalized markets: the region?s own resources are exported, while goods produced on other continents populate our homes and public spaces. Against this backdrop, isn’t it time to take a long, hard look at this renewable, non-displaceable resource, and reawaken dormant knowledge, know-how and practices to revitalize this local industry?

This exhibition, produced by the Communauté de Communes du Pays de Bitche, provides a sensitive overview of the local wood industry and opens up the prospects for an ambitious revitalization project for the future.

The exhibition FORÊT ! Héritage et promesses de la filière bois au Bitcherland, produced by the Communauté de Communes du Pays de Bitche, was conceived by designers Nicolas Verschaeve and Adrien Buyukodabas as part of a study to revitalize the wood industry in Bitcherland. It is co-financed by the European Union (Leader scheme, supported by the Pays de l?Arrondissement de Sarreguemines and the Région Grand Est). France Design Week exhibition

German :

Wald! Erbe und Versprechen der Holzbranche im Bitcherland

Im Bitcherland werden 80% der gefällten Bäume außerhalb der Vogesen verarbeitet, und die Holzwirtschaft hängt hauptsächlich von exogenen Parametern ab, die mit einer komplexen wirtschaftlichen Kartographie verbunden sind, die auf globaler Ebene kalibriert ist. Diese eindeutige Feststellung verdeutlicht eines der Paradoxa des ländlichen Raums angesichts der globalisierten Märkte: Die eigenen Ressourcen der Region werden exportiert, während auf anderen Kontinenten produzierte Güter unsere Häuser und öffentlichen Räume bevölkern. Ist es in diesem Zusammenhang nicht legitim, diese erneuerbare und nicht verlagerbare Ressource mit größter Aufmerksamkeit zu betrachten und das schlummernde Wissen, Know-how und den Gebrauch zu wecken, um diese lokale Branche neu zu beleben?

Diese Ausstellung, die von der Communauté de Communes du Pays de Bitche produziert wurde, stellt eine sensible Bestandsaufnahme der lokalen Holzbranche dar und eröffnet Perspektiven für ein ehrgeiziges Wiederbelebungsprojekt für die Zukunft.

Die Ausstellung FORÊT! Erbe und Versprechen der Holzbranche im Bitcherland, die von der Communauté de Communes du Pays de Bitche produziert wird, wurde von Nicolas Verschaeve und Adrien Buyukodabas (Designer) im Rahmen einer Studie zur Revitalisierung der Holzbranche im Bitcherland konzipiert. Sie wird von der Europäischen Union kofinanziert (Leader, getragen vom Pays de l’Arrondissement de Sarreguemines und der Region Grand Est). Ausstellung mit dem Label « France Design Week »

Italiano :

Foresta! L’eredità e la promessa dell’industria del legno in Bitcherland

In Bitcherland, l’80% degli alberi abbattuti viene lavorato al di fuori delle montagne dei Vosgi e l’industria del legno dipende principalmente da parametri esterni, legati a una complessa mappa economica diffusa in tutto il mondo. Questa cruda constatazione illustra uno dei paradossi del mondo rurale di fronte alla globalizzazione dei mercati: le risorse della regione vengono esportate, mentre i beni prodotti in altri continenti riempiono le nostre case e gli spazi pubblici. In questo contesto, non è forse il caso di guardare con attenzione a questa risorsa rinnovabile che non può essere trasferita e di risvegliare le conoscenze, le competenze e le pratiche sopite che sono necessarie per rivitalizzare questa industria locale?

Questa mostra, realizzata dalla Communauté de Communes du Pays de Bitche, offre una sensibile panoramica dell’industria del legno locale e apre le prospettive di un ambizioso progetto di rilancio per il futuro.

La mostra FOREST! Patrimonio e promesse dell’industria del legno in Bitcherland, prodotta dalla Communauté de Communes du Pays de Bitche, è stata ideata da Nicolas Verschaeve e Adrien Buyukodabas (designer) nell’ambito di uno studio sulla rivitalizzazione dell’industria del legno in Bitcherland. È cofinanziato dall’Unione Europea (schema Leader, sostenuto dal Pays de l’Arrondissement de Sarreguemines e dalla Regione Grand Est). Mostra della Settimana del Design in Francia

Espanol :

El bosque La herencia y la promesa de la industria maderera en Bitcherland

En Bitcherland, el 80% de los árboles talados se transforman fuera de los Vosgos, y la industria maderera depende principalmente de parámetros externos, vinculados a un complejo mapa económico repartido por todo el planeta. Esta cruda constatación ilustra una de las paradojas del mundo rural frente a los mercados globalizados: los recursos propios de la región se exportan, mientras que los bienes producidos en otros continentes llenan nuestros hogares y espacios públicos. Con este telón de fondo, ¿no convendría analizar detenidamente este recurso renovable que no se puede deslocalizar, y volver a despertar los conocimientos, competencias y prácticas adormecidos que son necesarios para revitalizar esta industria local?

Esta exposición, producida por la Communauté de Communes du Pays de Bitche, ofrece una visión sensible de la industria maderera local y abre las perspectivas de un ambicioso proyecto de revitalización para el futuro.

La exposición ¡BOSQUE! Patrimonio y promesa de la industria maderera de Bitcherland, producida por la Communauté de Communes du Pays de Bitche, ha sido concebida por Nicolas Verschaeve y Adrien Buyukodabas (diseñadores) en el marco de un estudio sobre la revitalización de la industria maderera de Bitcherland. Está cofinanciado por la Unión Europea (programa Leader, apoyado por el Pays de l’Arrondissement de Sarreguemines y la Región Grand Est). Exposición de la Semana del Diseño de Francia

