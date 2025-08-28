Exposition Forêts d’ici Mairie Mauzens-et-Miremont

Exposition Forêts d’ici Mairie Mauzens-et-Miremont jeudi 28 août 2025.

Exposition Forêts d’ici

Mairie Le Bourg Mauzens-et-Miremont Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-28

fin : 2025-08-29

Date(s) :

2025-08-28 2025-08-29 2025-09-02 2025-09-04 2025-09-05

Nous vous proposons ici une balade photographique en forêt, avec les très belles images de Corine Oosterlee, photographe et botaniste, les animaux capturés par l’objectif de David Guigue.

La forêt est omniprésente dans le paysage de la vallée de la Vézère où elle recouvre plus de la moitié du territoire, soit 58% (la moyenne nationale est de 35 %). Loin d’être immuable, le couvert forestier a changé au fil du temps, au gré des variations climatiques et de l’impact des activités humaines.

Pour clore la dernière journée le 5/09 , M. Martegoute, biologiste, auteur, viendra animer une balade d’une heure parmi les arbres autour du bourg de Mauzens. Rendez-vous à 16 h 30 le vendredi 5 septembre. .

Mairie Le Bourg Mauzens-et-Miremont 24260 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 03 23 17

English : Exposition Forêts d’ici

Here we offer you a photographic stroll through the forest, with beautiful images by Corine Oosterlee, photographer and botanist, and animals captured by the lens of David Guigue.

German : Exposition Forêts d’ici

Wir schlagen Ihnen hier einen fotografischen Spaziergang durch den Wald vor. Die wunderschönen Bilder stammen von der Fotografin und Botanikerin Corine Oosterlee, die Tiere wurden von David Guigue mit der Linse eingefangen.

Italiano :

Qui vi accompagniamo in una passeggiata fotografica attraverso la foresta, con le splendide immagini di Corine Oosterlee, fotografa e botanica, e gli animali catturati dall’obiettivo di David Guigue.

Espanol : Exposition Forêts d’ici

Aquí le llevamos a un paseo fotográfico por el bosque, con bellas imágenes de Corine Oosterlee, fotógrafa y botánica, y animales captados por el objetivo de David Guigue.

