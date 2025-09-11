Exposition Forêts Centre Culturel Les Carmes Langon

Centre Culturel Les Carmes 8 place des Carmes Langon Gironde

Exposition salle George Sand photographies, peintures, dessins, volumes, vidéo, œuvre sono

Forêts avec le Frac Nouvelle-Aquitaine MÉCA

Les forêts occupent 34 % de la surface de notre territoire, faisant de la Nouvelle-Aquitaine l’une des premières régions forestières d’Europe. En dévastant 30 000 hectares de forêts, les incendies de l’été 2022 en Gironde auront laissé une trace durable dans l’environnement et les mémoires. L’exposition se concentrera sur la forêt, qui occupe une place si singulière dans notre région. Comment cette dernière influence les artistes et comment ces derniers la représentent-ils ? Les photographies de Jean-Luc Chapin et l’installation vidéo de Chloe Dewe Matthews constituent le point de départ de cette expédition sylvestre.

Rencontres, ateliers et nombreux autres rendez-vous sur le thème de la Forêt programme détaillé ci-joint .

Centre Culturel Les Carmes 8 place des Carmes Langon 33210 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 63 14 45 contact@lescarmes.fr

