Exposition « Forma » – Bourges 27 juin 2025 15:00

Cher

Exposition « Forma » 7 Rue Édouard Branly Bourges Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-27 15:00:00

fin : 2025-10-07 19:00:00

Date(s) :

2025-06-27

L’ENSA et les céramistes de la Borne vous présente une exposition collective aux formes variées et expérimentales. Forma, du latin désignant à la fois le moule et la forme, incarne l’idée d’une transmission vivante entre passé et création contemporaine, entre geste hérité et exploration plastique.

Le projet Forma, initié par Jean-François Lerat, s’inscrit dans une dynamique de recherche artistique autour de la céramique, en lien étroit avec le territoire de La Borne et l’histoire de l’Ensa Bourges. Porté par Laure Tixier, Laura Faller et Sandra Émonet, en collaboration avec l’Association céramique La Borne, l’atelier a permis à des étudiant·es et céramistes d’expérimenter à partir des moules en plâtre de Jean Lerat. Cette immersion dans l’héritage formel des années 1950 — époque à laquelle Jean et Jacqueline Lerat participèrent au renouveau de la céramique — offre un dialogue fécond entre mémoire, pédagogie et création contemporaine. .

7 Rue Édouard Branly

Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 69 78 78

English :

ENSA and the ceramists of La Borne present a group exhibition of varied and experimental forms. Forma, from the Latin meaning both mold and form, embodies the idea of a living transmission between past and contemporary creation, between inherited gesture and plastic exploration.

German :

Die ENSA und die Keramiker von La Borne präsentieren Ihnen eine Gruppenausstellung mit vielfältigen und experimentellen Formen. Forma, das lateinische Wort für Form und Gestalt, verkörpert die Idee einer lebendigen Übertragung zwischen Vergangenheit und zeitgenössischem Schaffen, zwischen überlieferter Geste und plastischer Erforschung.

Italiano :

L’ENSA e i ceramisti di La Borne presentano una mostra collettiva di forme varie e sperimentali. Forma, dal latino che significa sia stampo che forma, incarna l’idea di una trasmissione viva tra passato e creazione contemporanea, tra gesto ereditato ed esplorazione plastica.

Espanol :

ENSA y los ceramistas de La Borne presentan una exposición colectiva de formas variadas y experimentales. Forma, del latín que significa a la vez molde y forma, encarna la idea de una transmisión viva entre la creación pasada y la contemporánea, entre el gesto heredado y la exploración plástica.

