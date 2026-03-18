Exposition Formes des luttes Rue du 329ème Régiment d’Infanterie Le Havre

Exposition Formes des luttes

Rue du 329ème Régiment d’Infanterie Le Tetris Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-04-29 10:00:00

fin : 2026-05-30 18:00:00

Date(s) :

2026-04-29

Formes des luttes est un outil commun permettant aux graphistes, artistes, producteur·ices d’images, de soutenir par leurs créations les luttes en cours. Né lors des mobilisations pour les retraites de 2019-2020, le collectif a depuis régulièrement accompagné l’actualité sociale en 6 ans, 12 appels ont été lancés, plus de 1400 images de plus de 600 graphistes ont été récoltées et mises en ligne sur formesdesluttes.org. Un million d’images ont été diffusées sous forme d’autocollants, des milliers sous forme d’affiches risographiées. Les dons reçus ont permis d’alimenter collectifs et caisses de grève.

Vernissage mercredi 29 avril à 19h30 .

Rue du 329ème Régiment d’Infanterie Le Tetris Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 19 00 38

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English : Exposition Formes des luttes

L’événement Exposition Formes des luttes Le Havre a été mis à jour le 2026-03-18 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie