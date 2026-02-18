Exposition Formule 1 Mulhouse

Exposition Formule 1

17 rue de la Mertzau Mulhouse Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-04-11 10:00:00

fin : 2026-11-01 18:00:00

Date(s) :

2026-04-11

Symbole absolu de vitesse et d’innovation, la Formule 1 prend place au Musée National de l’Automobile Collection Schlumpf pour une exposition d’envergure qui promet de faire vibrer tous les passionnés.

Née en 1950, la discipline est bien plus qu’un championnat c’est un laboratoire technologique permanent, un terrain d’audace mécanique et un mythe populaire qui traverse les générations. Depuis plus de 70 ans, elle repousse les limites de la performance et transforme en profondeur notre rapport à la vitesse, à la sécurité et à la technologie.

L’exposition Formule 1 vous invite à parcourir cette épopée à travers près de cinquante monoplaces emblématiques, des origines aux bolides contemporains. Vous plongerez dans l’âge héroïque des années 1950 avec Alfa Romeo, Maserati ou Ferrari, découvrirez les révolutions techniques des années 1960 et 1970 châssis innovants, moteurs arrière, premières avancées aérodynamiques –, puis l’ère spectaculaire des années 1980 et 1990 marquée par les moteurs turbo et une professionnalisation extrême. Le parcours se prolonge jusqu’à la Formule 1 moderne, où hybridation, sécurité renforcée, aérodynamique avancée et data redéfinissent chaque détail.

Au-delà des voitures, l’exposition dévoile une sélection exceptionnelle d’objets ayant appartenu aux plus grands champions casques, combinaisons, trophées, photographies, documents d’époque et archives audiovisuelles. Lewis Hamilton, Michael Schumacher, Max Verstappen et bien d’autres incarnent cette légende vivante qui continue de fasciner.

En parcourant l’exposition, vous comprendrez comment la Formule 1 s’est construite, pourquoi elle captive toujours autant et en quoi elle a profondément influencé l’automobile moderne. Une immersion spectaculaire au cœur de la performance, à vivre pleinement à Mulhouse. .

17 rue de la Mertzau Mulhouse 68100 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 33 23 23 info@museedelauto.org

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Exposition Formule 1 Mulhouse a été mis à jour le 2026-02-18 par Office de Tourisme de l’Agence d’Attractivité Mulhouse Sud Alsace