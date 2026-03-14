Exposition Fotofobia Centre d’art image imatge Orthez

Exposition Fotofobia

Centre d’art image imatge 3 rue de Billère Orthez Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-20

fin : 2026-06-13

Date(s) :

2026-03-20

Venez découvrir le travail de Charlotte EL Moussaed, artiste française, chilienne et marocaine, se déploie sous forme de photographies, de films, d’éditions ou de pièces sonores. Il s’appuie sur des éléments autobiographiques pour aborder des sujets liés aux récits et à la présence des corps, au langage ou aux manières de faire communauté. .

Centre d’art image imatge 3 rue de Billère Orthez 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 69 41 12

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English : Exposition Fotofobia

L’événement Exposition Fotofobia Orthez a été mis à jour le 2026-03-11 par OT Coeur de Béarn