Exposition Fourmis & Cie Espace culturel LA HALLE Dieulefit

Espace culturel LA HALLE 1 rue Justin Jouve Dieulefit Drôme
Début : 2026-02-16 14:00:00
fin : 2026-02-20 18:00:00
2026-02-16
L’exposition Fourmis & Cie vous emmène à la rencontre des insectes, en particulier des fourmis, pour comprendre comment elles vivent, s’organisent et coopèrent au quotidien.
Espace culturel LA HALLE 1 rue Justin Jouve Dieulefit 26220 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 70 12 17 43 stimuli.drome@gmail.com
English :
The Ants & Co exhibition takes you on a journey to meet insects, and in particular ants, to understand how they live, organize and cooperate on a daily basis.
