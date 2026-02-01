Exposition Fourmis & Cie Espace culturel LA HALLE Dieulefit

Exposition Fourmis & Cie

Espace culturel LA HALLE 1 rue Justin Jouve Dieulefit Drôme

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-16 14:00:00

fin : 2026-02-20 18:00:00

Date(s) :

2026-02-16

L’exposition Fourmis & Cie vous emmène à la rencontre des insectes, en particulier des fourmis, pour comprendre comment elles vivent, s’organisent et coopèrent au quotidien.

Espace culturel LA HALLE 1 rue Justin Jouve Dieulefit 26220 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 70 12 17 43 stimuli.drome@gmail.com

English :

The Ants & Co exhibition takes you on a journey to meet insects, and in particular ants, to understand how they live, organize and cooperate on a daily basis.

