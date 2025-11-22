EXPOSITION FOURNEAUX MINIATURES D’AUTREFOIS MAISON GARONNE Cazères
EXPOSITION FOURNEAUX MINIATURES D’AUTREFOIS MAISON GARONNE Cazères samedi 22 novembre 2025.
MAISON GARONNE 2 rue du Quai Notre Dame Cazères Haute-Garonne
Début : 2025-11-22
fin : 2025-12-20
L’association Les Amis du Patrimoine s’installent à la Maison Garonne du 22/11 au 20/12 avec une exposition de jouets ciblée sur la cuisine.
Au total, une cinquantaine de jouets fourneaux et cuisinières seront présentés, accompagnés d’ustensiles de cuisine, de livres anciens et de recettes. .
MAISON GARONNE 2 rue du Quai Notre Dame Cazères 31220 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 97 71 93 maison-garonne@mairie-cazeres.fr
English :
The association Les Amis du Patrimoine will be at the Maison Garonne from 22/11 to 20/12 with an exhibition of toys focusing on cooking.
German :
Der Verein Les Amis du Patrimoine zieht vom 22.11. bis 20.12. mit einer Spielzeugausstellung, die sich gezielt mit der Küche befasst, in das Maison Garonne ein.
Italiano :
L’associazione Les Amis du Patrimoine sarà presente alla Maison Garonne dal 22/11 al 20/12 con una mostra di giocattoli incentrata sulla cucina.
Espanol :
La asociación Les Amis du Patrimoine estará en la Maison Garonne del 22/11 al 20/12 con una exposición de juguetes centrada en la cocina.
